Автомобильный маршрут «Князь Александр Невский» появится при содействии Псковской и Новгородской областей

Туристическое маршруты обсудил в рамках рабочей встречи с губернатором Новгородской области Александром губернатор Псковской области Михаил Ведерников, сообщил он на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Одним из значимых направлений взаимодействия является развитие проектов в сфере туризма. Представители туриндустрии наших регионов работают над новым автомобильным маршрутом "Князь Александр Невский" в рамках проекта "Серебряное ожерелье России", который проходит по территории Псковской, Новгородской, Ленинградской областей и Санкт-Петербурга», - сообщил Михаил Ведерников.

Маршрут опубликован на национальном туристическом портале Путешествуем.рф, созданном при поддержке нацпроекта «Туризм и гостеприимство».

В совместной разработке находится ещё один масштабный проект – «Великий Русский Северный путь», который свяжет 12 регионов.

«Также мы продолжаем сотрудничество в сферах экономики, культуры, образования, АПК и социальной политики. Межрегиональное партнёрство открывает новые возможности для жителей наших областей. Благодарю Александра Валентиновича за открытость и готовность к сотрудничеству», - добавил Михаил Ведерников.