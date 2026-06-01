 
Туризм

Первые пассажиры сели на авиарейс по биометрии

0

Первые пассажиры в Шереметьево и Пулково 1 июня прошли регистрацию и посадку на борт по биометрии через сервис Центра биометрических технологий. Новая возможность появилась в преддверии ПМЭФ-2026 и действует на рейсах программы Аэрофлот ШАТТЛ между Санкт-Петербургом и Москвой. Специальная зона, где можно сдать биометрию и получить консультацию, будет работать летом в аэропорту Пулково.

Фотографии: пресс-служба Пулково

Сдать биометрию можно в офисах ВТБ, также банк обеспечил пассажирам возможность сдать биометрию прямо в зале вылета. Технология позволяет самостоятельно зарегистрироваться на рейс и сдать багаж, пройти в «чистую» зону к гейтам, а затем – на борт самолета. Сдать подтвержденную биометрию пассажиры Аэрофлота могут и заранее – в отделениях банка. После этого достаточно разрешить использование биометрии в личном кабинете на сайте авиаперевозчика и привязать свои данные к билету.

Как отметила первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Ольга Скоробогатова, активное внедрение биометрии на авиатранспорте скоро получит развитие.

В процедуре регистрации посадки на рейс по биометрии используются специальные киоски и оборудование на стойках регистрации авиакомпании. С их помощью считываются данные пассажира и посадочные талоны. При этом пассажир сам решает, как пройти на рейс — по паспорту или с помощью биометрии.

 


По данным Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), в 2025 году половина пассажиров хотя бы раз использовала биометрию в аэропорту. Порядка 85% отмечают, что удовлетворены этим опытом.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026