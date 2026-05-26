Около двух тысяч специалистов участвуют в форуме «Здравница» в Псковской области, отметил руководитель аппарата правительства Псковской области Андрей Вьюнов, цитируя губернатора региона Михаила Ведерникова на форуме о здоровье, курортах и инвестициях «Здравница-2026». Об этом передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Приветственное слово говорил Андрей Вьюнов от имени Михаила Ведерникова:
Всероссийский форум «Здравница-2026» стартовал сегодня, 26 мая, в Пскове, и продлится три дня, с 26 по 28 мая.
В программе предусмотрены различные мастер-классы, семинары с экспертами в области туризма и санаторно-курортного дела, музыкальные паузы с выступлениями псковских коллективов, а также выставка, которая продлится всё время форума.