Около двух тысяч специалистов участвуют в форуме «Здравница» в Псковской области

Около двух тысяч специалистов участвуют в форуме «Здравница» в Псковской области, отметил руководитель аппарата правительства Псковской области Андрей Вьюнов, цитируя губернатора региона Михаила Ведерникова на форуме о здоровье, курортах и инвестициях «Здравница-2026». Об этом передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Приветственное слово говорил Андрей Вьюнов от имени Михаила Ведерникова:

«В форуме участвует около двух тысяч человек из 60 регионов России, Казахстана, Белоруссии. Псковская область обладает большим потенциалом для развития санаторно-курортной отрасли. У нас уже есть известные за пределами области Хилово, Голубые озера, Череха. За прошлый год более трёх миллионов туристов и экскурсантов посетили Псковскую область. Отдельно хочу поблагодарить ветеранов СВО и их семьи. Многие санаторно-курортные базы Псковской области предлагают программы реабилитации для них».

Всероссийский форум «Здравница-2026» стартовал сегодня, 26 мая, в Пскове, и продлится три дня, с 26 по 28 мая.

В программе предусмотрены различные мастер-классы, семинары с экспертами в области туризма и санаторно-курортного дела, музыкальные паузы с выступлениями псковских коллективов, а также выставка, которая продлится всё время форума.

