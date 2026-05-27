Комитет по бюджету одобрил субсидии на установку навигации для пяти автомобильных туристических маршрутов в Псковской области

Комитет по бюджету, финансам и налоговой политике под председательством вице-спикера Александра Братчикова одобрил новшества государственной программы «Развитие туризма в Псковской области», связанные с порядком предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам на установку элементов систем навигации, сообщили в Псковском областном Собрании депутатов.

Фото: Псковское областное Собрание депутатов

Министр туризма Псковской области Марина Егорова пояснила, что речь идёт об информационных стендах для брендирования утверждённых автомобильных туристических маршрутов:

«В рамках поручения президента РФ сейчас большое внимание уделяется развитию автомобильного туризма. На территории Псковской области утверждено пять автомобильных маршрутов, и мы проводим работу, чтобы идентифицировать эти маршруты на туристической карте нашего региона».

Члены комитета согласовали изменения госпрограммы, а также поблагодарили министра за эффективную работу по развитию туризма и конструктивное взаимодействие с постоянным комитетом ПАСЗР по туризму и культурной политике, деятельность которого курирует псковский парламент.

Также на заседании рассмотрели вопросы касательно возможности специалистов претендовать на выплату в 100 тысяч рублей после прохождения курсов профпереподготовки и устроившиеся в образовательное учреждение.

Введение двух новых наград заслуженного работника обсудили депутаты комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания.