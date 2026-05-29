Молодых псковских предпринимателей приглашают разработать проекты для горных курортов Кавказа

Открыта регистрация на интенсив для молодых предпринимателей «Потенциал регионов. Экономика притяжения». Участники разработают проекты под прямой запрос федерального оператора курортов «Мамисон», «Эльбрус» и «Ведучи». Лучшие идеи получат экспертную оценку и возможность дальнейшего сопровождения. Интенсив реализуется в рамках нацпроекта «Кадры», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского областного центра занятости населения.

Очный этап пройдёт с 22 по 26 сентября на площадке курорта «Мамисон» в Республике Северная Осетия — Алания. В основе программы — не лекции, а практические задачи. Участники предложат концепции развития курорта и защитят их перед комиссией в роли потенциального резидента особой экономической зоны или стратегического партнёра.

«Мы намеренно уходим от пути обучающего мероприятия. <...> У нас молодые команды решают задачи в интересах крупного заказчика. Для участников это возможность войти в федеральный проект с готовым продуктом», — отметил руководитель «Росмолодёжь.Предпринимай» Дмитрий Литвин.

Участникам предстоит решить пять ключевых задач: разработать всесезонную программу активностей на курорте, создать цифровую платформу для туристов, придумать концепцию крупных мероприятий, развить инфраструктуру для семейного отдыха и разработать программу лояльности для постоянных гостей.

«Мы отберём 50 человек для интенсива на курорте «Мамисон», где погрузим в нашу работу, покажем инфраструктуру, познакомим с нюансами создания горнолыжного кластера. Это не формат, где мы учим молодёжь, как вести бизнес, здесь планируется сотворчество, диалог. Главная задача — создавать проекты, которые будут давать стабильный всесезонный турпоток. Свежий взгляд, цифровые компетенции, понимание новых трендов — всё это выявляет скрытые точки роста, которые не всегда видны с высоты опыта крупному бизнесу», — рассказал заместитель генерального директора «Кавказ.РФ» Рустам Тапаев.

Программа интенсива рассчитана на предпринимателей в возрасте от 18 до 35 лет. Участники получат доступ к инфраструктуре курорта, экскурсии, обучение и скидки от резидентов «Кавказ.РФ».

Зарегистрироваться можно на платформе молодёжь-развивайся.рф до 23 июля.

Приглашаются молодые предприниматели Псковской области в возрасте от 18 до 35 лет, которые хотят предложить свои идеи для развития горных курортов Кавказа и получить шанс на федеральное сопровождение своего проекта.