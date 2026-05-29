Молодых псковских предпринимателей приглашают разработать проекты для горных курортов Кавказа

Открыта регистрация на интенсив для молодых предпринимателей «Потенциал регионов. Экономика притяжения». Участники разработают проекты под прямой запрос федерального оператора курортов «Мамисон», «Эльбрус» и «Ведучи». Лучшие идеи получат экспертную оценку и возможность дальнейшего сопровождения. Интенсив реализуется в рамках нацпроекта «Кадры», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского областного центра занятости населения.
Афиша предоставлена в Псковском областном центре занятости населения
Очный этап пройдёт с 22 по 26 сентября на площадке курорта «Мамисон» в Республике Северная Осетия — Алания. В основе программы — не лекции, а практические задачи. Участники предложат концепции развития курорта и защитят их перед комиссией в роли потенциального резидента особой экономической зоны или стратегического партнёра.
Участникам предстоит решить пять ключевых задач: разработать всесезонную программу активностей на курорте, создать цифровую платформу для туристов, придумать концепцию крупных мероприятий, развить инфраструктуру для семейного отдыха и разработать программу лояльности для постоянных гостей.
Программа интенсива рассчитана на предпринимателей в возрасте от 18 до 35 лет. Участники получат доступ к инфраструктуре курорта, экскурсии, обучение и скидки от резидентов «Кавказ.РФ».
Зарегистрироваться можно на платформе молодёжь-развивайся.рф до 23 июля.
