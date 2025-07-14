Туризм

Начинается видеотрансляция программы «ГорДозор»: Псков туристический?

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «ГорДозор», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Профильные министерства Псковской области который год трубят об увеличении туристического потока. При создании инфраструктуры в центральной части города Пскова всегда заявляется, что всё делается во благо туристов. А так ли она нужна на самом деле? Основные туристические маршруты в Псковской области и ее административном центре замыкаются в кольцо Псков - Изборск - Печоры, опционально Пушкинские Горы. Туристический автобус не успевает останавливаться, а туристы надолго не задерживаются. Нужна ли туристическая инфраструктура самим жителям города? Как удержать туристов подольше? Как формируется нужная статистика?

Эти и другие вопросы обсудят ведущие передачи Андрей Николаев и Николай Мельков.