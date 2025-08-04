Туризм

Начинается видеотрансляцию программы «Беседка»: Как живут профсоюзные здравницы?

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Беседка», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Гость студии — председатель Псковского областного совета профессиональных союзов Игорь Иванов.

В пик летнего отдыха и высокого туристического сезона псковские профсоюзы ассоциируются, в том числе, с санаторным отдыхом. Что такое «профсоюзный отдых»? Насколько он популярен среди членов профсоюзов и среди обычных граждан? Что предлагают здравницы? Об этом с гостем студии поговорит ведущая Любовь Кузнецова.