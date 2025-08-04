Туризм

В Сочи и Туапсе отправляются члены псковских профсоюзов

Члены профсоюзов Псковской области отправляются на отдых в разные регионы страны. Об этом сообщил председатель Псковского областного совета профессиональных союзов Игорь Иванов в новом выпуске программы «Беседка» на волнах «ПЛН FM» (102,6 FM).

«Если говорим о санаторном отдыхе, то это наш курорт «Хилово» в Печорском округе, «Череха» в Псковском районе, «Голубые озера» в Невельском районе. Также для отдыха члены профсоюзов используют туристическую базу «Алоль» в Пустошкинском районе, гостиницу «Ольгинскую», лыжную базу «Сосенка» и другие. Это те объекты, которые работают на территории субъекта в Псковской области», - поделился гость студии.

Также он упомянул Сочи, Туапсе, Урал, Дальний Восток и многие другие места, в которых отдыхают члены профсоюзов, их семьи и другие псковичи.

«Мы это делаем через систему «Профкурорт». Членам профсоюза представляют скидку в размере 20%», - заметил Игорь Иванов.

Он отметил, что в псковских санаториях отдыхают граждане из других регионов. Среди них Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край и так далее.