Туризм

Обязательную самооценку прошли более чем 80% псковских средств размещения

На данный момент обязательную самооценку в Псковской области прошли более чем 80% средств размещения, однако до 1 сентября процедуру должны завершить все гостиницы, кемпинги и базы отдыха. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в министерстве туризма Псковской области.

«Министерство максимально помогает в прохождении самооценки всем оставшимся средствам размещения: в ежедневном режиме консультирует, проводит мониторинг прохождения самооценки», - рассказали в министерстве.

Тем средствам размещения, которые уже прошли самооценку и размещены в едином реестре Росаккредитации необходимо на постоянной основе соблюдать обязательные требования законодательства: