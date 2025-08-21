Туризм

«Мисс Вселенная — 2002» прокатилась на судне «Иния» в Пскове

Новым гостем пассажирского судна «Иния» в Пскове стала обладательница титула «Мисс Вселенная — 2002» Оксана Фёдорова. Видео-обзором водной прогулки она поделилась с подписчиками в своих социальных сетях.

Фото и видео из соцсетей Оксаны Фёдоровой

Напомним, «Иния» вышло на экскурсионные маршруты с 9 июля. Новое пассажирское судно построено судостроительной компанией «Ушаковские верфи» по проекту НИПТБ «Онега» (входит в ОСК), прибыло в Псковскую область в 2024 году.

Телеведущая и уроженка города Пскова Оксана Федорова недавно дала концерт, посвященный 185-летию со дня рождения П.И. Чайковского, в Музее-усадьбе М. П. Мусоргского. Она выступала вместе с солистом Большого театра России Владимиром Байковым под аккомпанемент Анны Сысоевой, исполнила вокальные сочинения композитора-юбиляра, а также романсы и арии из опер Н.А. Римского-Корсакова и М.П. Мусоргского.