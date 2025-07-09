Туризм

Первыми пассажирами судна «Иния» в Пскове стали многодетные семьи

Сотрудники Псковского музея-заповедника организовали интерактивную программу для первых пассажиров туристического судна «Иния», которое вышло на экскурсионные маршруты с 9 июля, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Фотографии: Псковский музей-заповедник

В этот день честь стать первыми путешественниками выпала четырем многодетным семьям, награжденным губернатором региона Михаилом Ведерниковым медалями «Родительская слава Псковской области» в День семьи, любви и верности.

В музее рассказали, что дети и их родители отправились в увлекательное путешествие по реке вместе с княгиней Ольгой и стрельцом из Псковского кремля. Во время экскурсии они узнали много интересного об истории города, судоходстве на Псковской земле и быте предков.

Каждый получил от княгини Ольги псковскую деньгу, отчеканенную в Кремле, и присоединился к традиции — бросил монетку в волны Великой, чтобы вновь повторить путешествие.

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Новое пассажирское судно «Иния», построенное судостроительной компанией «Ушаковские верфи» по проекту НИПТБ «Онега» (входит в ОСК), прибыло в Псковскую область в 2024 году.

«Иния» - судно закрытого типа со сплошной надстройкой и увеличенной обзорностью за счет панорамного остекления. Число пассажиров - 54 человека. Развивает скорость до 30 км/ч.