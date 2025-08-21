Туризм

Эксперт предложил вписать гужевой транспорт в туристическую инфраструктуру Пскова

Гужевой транспорт может использоваться в центральной части города Пскова для привлечения туристов. Таким мнением поделился член комиссии по безопасности дорожного движения в Пскове Николай Мельков в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«По использованию гужевого транспорта в городах ничего ужасного и страшного нет. Во многих городах его даже используют. Иногда приделывают кареты, чтобы это эстетично смотрелось, катают туристов. То, что у нас в городе не хотят этим заниматься и когда видят гужевую повозку, люди впадают в истерику, это довольно интересно. Если мы откроем главу 25 Правил дорожного движения, там четко написано, что гужевая повозка может передвигаться по городу, это не запрещено. Она должна двигаться в правой полосе, а если нужно, перестроиться в левую, это можно сделать, как того требуют правила, не создавая помех. Самое главное, чтобы она передвигалась в дневное время, не оставляли животных одних на дороге с гужевой повозкой и чтобы водитель, который управляет ею, был старше 14 лет», - отметил Николай Мельков.

Он предложил профильным министерствам Псковской области объединить усилия и рассмотреть возможность интеграции гужевого транспорта в туристическую и культурную инфраструктуру.

«Я считаю, что большое упущение нашего министерства туризма, а может быть и культуры. Они должны поработать вместе, чтобы в центральной части города можно было как-то обыграть эту историю и сделать какие-то прокатные такси, назовём это так, чтобы это работало. Потому что это используют во многих городах нашей страны», - заключил эксперт.

Напомним, запряженную в телегу лошадь заметили в центре Пскова 1 сентября.