Туризм

Дело о хищении более 11 млн рублей при строительстве модульного отеля рассмотрит суд в Псковской области

Псковские следователи завершили расследование уголовного дела по факту хищения бюджетных денежных средств, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: УМВД России по Псковской области

Следственная часть Следственного управления УМВД России по Псковской области завершила расследование уголовного дела, возбужденного по материалам регионального управления экономической безопасности и противодействия коррупции в отношении 37-летней женщины. Ей предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Установлено, что обвиняемая, используя служебное положение, выражавшееся в полномочиях директора и возможности действовать от лица общества без доверенности, умышленно и из корыстных побуждений ввела в заблуждение министерство туризма Псковской области. В ходе реализации инвестиционного проекта она обманула ведомство относительно намерений создать модульный отель за счет полученного гранта.

В результате преступных действий фигурантка завладела бюджетными средствами в размере 11 107 071 рубль и распорядилась ими в интересах третьих лиц, похитив деньги.

На время следствия в отношении обвиняемой была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Похищенные деньги были добровольно возвращены министерству туризма Псковской области.

В ближайшее время женщина предстанет перед судом.