Более 208 тысяч туристов посетили Псков за 8 месяцев

Число туристов, посещающих Псков, в 2025 году должно быть не меньше, чем в прошлом. Об этом в беседе с корреспондентом ПЛН FM (102.6 FM) сообщила председатель комитета по туризму и межмуниципальному взаимодействию администрации города Пскова Кристина Кобызь.
Спикер отметила, что город Псков посещают гости со всех уголков Российской Федерации, Республики Беларусь и зарубежья.
По ее словам, Псковский музей-заповедник и его филиалы за полгода посетили более 350 тысяч человек. В 2024 году все музеи Пскова посетили 710 тысяч человек.
Председатель комитета по туризму и межмуниципальному взаимодействию администрации города Пскова отметила, что развитие внутреннего туризма и проведение интересных событийных мероприятий, таких как исторические реконструкции, фольклорные фестивали и гастрономические праздники, способствуют росту интереса к городу.
Такие успехи дают импульс для дальнейшего развития и модернизации гостиничной инфраструктуры. В этом году в Пскове открылись два новых отеля, однако статистику по посещаемости комитет по туризму получит позднее.
«Туристы гуляют по городу, туристы заказывают экскурсии, туристы посещают музеи, кафе, рестораны, событийные фестивали. И это, конечно же, видно невооруженным глазом. Число посетителей турцентров, как областного туристско-информационного центра, так и городского, тоже увеличилось», - заключила председатель комитета.