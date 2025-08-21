Туризм

Более 208 тысяч туристов посетили Псков за 8 месяцев

Число туристов, посещающих Псков, в 2025 году должно быть не меньше, чем в прошлом. Об этом в беседе с корреспондентом ПЛН FM (102.6 FM) сообщила председатель комитета по туризму и межмуниципальному взаимодействию администрации города Пскова Кристина Кобызь.

Спикер отметила, что город Псков посещают гости со всех уголков Российской Федерации, Республики Беларусь и зарубежья.

«Как и в прошлом году, туристический поток увеличивается. Если за 8 месяцев 2024 года город Псков посетили и остановились в коллективных средствах размещения свыше 210 тысяч человек, то уже за 8 месяцев 2025 года это 208 тысяч человек. То есть практически мы нисколько не отстаем от прошлого года. За год мы посчитали около 300 тысяч туристов, останавливающихся в гостиницах и в классифицированных средствах размещения. То есть мы надеемся, что туристический поток за 2025 год будет не меньше, чем за 2024 год», - сказала Кристина Кобызь.

По ее словам, Псковский музей-заповедник и его филиалы за полгода посетили более 350 тысяч человек. В 2024 году все музеи Пскова посетили 710 тысяч человек.

Председатель комитета по туризму и межмуниципальному взаимодействию администрации города Пскова отметила, что развитие внутреннего туризма и проведение интересных событийных мероприятий, таких как исторические реконструкции, фольклорные фестивали и гастрономические праздники, способствуют росту интереса к городу.

«Конечно же, город Псков интересует туристов не только своей богатой культурной историей, культурным наследием, но и событийными мероприятиями. Большое количество интересных исторических реконструкций — "Довмонт Псковский", "Воевода Шуйский", интересные фольклорные фестивали — "Соловьиная ночь", большие гастрономические фестивали, "Виноград", "Лешуга", а также "Музыка на воде", "Михайловский бастион" и другие. Такие большие фестивали, событийные мероприятия известны за пределами Псковской области. И ежегодно собирают, конечно же, большое количество зрителей и участников. И на фоне развития внутреннего туризма растет приток гостей», - поделилась Кристина Кобызь.

Такие успехи дают импульс для дальнейшего развития и модернизации гостиничной инфраструктуры. В этом году в Пскове открылись два новых отеля, однако статистику по посещаемости комитет по туризму получит позднее.

«Туристы гуляют по городу, туристы заказывают экскурсии, туристы посещают музеи, кафе, рестораны, событийные фестивали. И это, конечно же, видно невооруженным глазом. Число посетителей турцентров, как областного туристско-информационного центра, так и городского, тоже увеличилось», - заключила председатель комитета.