Туризм

Псковская область получила 50 миллионов рублей на развитие туризма

Значительное финансирование в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство» получила Псковская область. Об этом сообщила министр туризма Марина Егорова в ходе пресс-конференции в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».

«Псковский регион получил порядка 50 миллионов рублей, которые будут направлены на реализацию различных проектов», — отметила министр.

Гостья студии добавила, что одним из ключевых направлений станет формирование туристического кода центра города Пскова.

«Продолжится благоустройство центра, а также будет осуществлено финансирование событийной сетки мероприятий», — уточнила Марина Егорова.

Смотрите также Главные события прошедшего лета. ЛОНГРИД

Кроме того, министр рассказала о поддержке бизнеса: «Предоставлены гранты субъектам бизнеса на развитие причальной инфраструктуры. Мы поддержали четыре проекта, которые помогут улучшить туристическую привлекательность нашего региона».

В этом году также впервые была введена поддержка в виде грантов для бизнеса на создание доступной среды для людей с ограниченными возможностями.

«К сожалению, хочу отметить, что количество поданных заявок оказалось небольшим. Всего было подано только две заявки, обе заявки были одобрены», — заключила Марина Егорова.