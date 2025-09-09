Туризм

Министерство туризма Псковской области обжалует требование вернуть в бюджет 1,7 млн рублей

Министерство туризма Псковской области обратилось в суд с заявлением к управлению Федерального казначейства по Псковской области о признании недействительными требований пунктов представления, выданного по итогу проведения выездной проверки, сообщили Псковской Ленте Новостей в Арбитражном суде Псковской области.

УФК по Псковской области провела проверку соблюдения министерством по туризму Псковской области целей, порядка и условий предоставления из федерального бюджета бюджету Псковской области субсидий на оказание государственной финансовой поддержки общественных инициатив и проектов по созданию модульных некапитальных средств размещения.

В представлении министерству указали на возврат из бюджета Псковской области в федеральный бюджета суммы в размере 1 700 000 рублей. Срок устранения установлен до 25 декабря 2025 года.

Основанием для возврата указали не осуществление контроля за исполнением соглашений о предоставлении субсидий, заключенных с АНО «Вольный странник» и с частным учреждением отдыха и оздоровления «Алоль».

Как указывает министерство, соглашение, заключенное с АНО «Вольный странник», реализовали в полном объеме. Результат предоставления субсидии учреждению отдыха и оздоровления «Алоль» достигнут. Основания, указанные в представлении, не соответствуют фактическим обстоятельствам, представление в оспариваемых пунктах не подлежит исполнению.

Предварительное и судебное заседания назначили на 16 октября.