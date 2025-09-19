Туризм

В Пскове проходит открытие пятизвездочного отеля «Генрих» на месте фабрики Мейера

Пятизвездочный отель «Генрих» на месте бывшей шпагатной фабрики Генриха Мейера официально открыли в Пскове 19 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В открытии приняли участие генеральный директор «Северо-Западной инвестиционной компании» Николай Загоруй, автор проекта гостиничного комплекса Евгений Иванов, представители ВТБ и другие почетные гости. Сначала для них провели экскурсию по городу и гостиничному комплексу, а потом началась торжественная часть с перерезанием ленточки.

Напомним, бывшая шпагатная фабрика Мейера – памятник архитектуры начала XX века. Здесь располагалось по тем временам современное и рентабельное производство, которое господин Мейер продал за две недели до революции – перед отъездом из России. Во время оккупации Пскова немецко-фашистскими войсками к управлению предприятием вернулся сын бывшего фабриканта, который начал производить здесь английский шнур. В 1944 году Псков был освобожден, Мейер-младший бежал с отступающими немцами. Уже в конце XX века - в период перестройки - новые владельцы шпагатной фабрики предлагали потомкам Мейера выкупить предприятия, но те отказались. Производство и само здание пришло в упадок. В 2012 году научно-методический Совета по вопросам сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия Псковской области одобрил проект реконструкции и приспособления здания фабрики для современного использования. Проект был разработан псковским филиалом ФГУП института «Спецпроектреставрация». Реконструкцией здания занялось ООО «Севзапинвест».

