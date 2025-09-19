Псковcкая обл.
Туризм

В Пскове проходит открытие пятизвездочного отеля «Генрих» на месте фабрики Мейера

19.09.2025 20:00|ПсковКомментариев: 0

Пятизвездочный отель «Генрих» на месте бывшей шпагатной фабрики Генриха Мейера официально открыли в Пскове 19 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

В открытии приняли участие генеральный директор «Северо-Западной инвестиционной компании» Николай Загоруй, автор проекта гостиничного комплекса Евгений Иванов, представители ВТБ и другие почетные гости. Сначала для них провели экскурсию по городу и гостиничному комплексу, а потом началась торжественная часть с перерезанием ленточки. 

 

Напомним, бывшая шпагатная фабрика Мейера – памятник архитектуры начала XX века. Здесь располагалось по тем временам современное и рентабельное производство, которое господин Мейер продал за две недели до революции – перед отъездом из России. Во время оккупации Пскова немецко-фашистскими войсками к управлению предприятием вернулся сын бывшего фабриканта, который начал производить здесь английский шнур. В 1944 году Псков был освобожден, Мейер-младший бежал с отступающими немцами. Уже в конце XX века - в период перестройки - новые владельцы шпагатной фабрики предлагали потомкам Мейера выкупить предприятия, но те отказались. Производство и само здание пришло в упадок. В 2012 году научно-методический Совета по вопросам сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия Псковской области одобрил проект реконструкции и приспособления здания фабрики для современного использования. Проект был разработан псковским филиалом ФГУП института «Спецпроектреставрация». Реконструкцией здания занялось ООО «Севзапинвест».

29 августа в зале событий и торжеств «18||88» в «Квартале Мейера» Псковская Лента Новостей провела праздничный вечер в честь своего 25-летия.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0
Какой масштабный проект в дорожной инфраструктуре Пскова необходим в первую очередь?
В опросе приняло участие 238 человек
В опросе приняло участие 238 человек
