25-летие ПЛН в «Квартале Мейера»: как это было

Псковская Лента Новостей, привыкшая удивлять свою аудиторию, отметила 25-летие в «Квартале Мейера». На празднике политики боролись за единственного избирателя, участники медиабрифинга сравнивали информационное пространство с садом и вспоминали свою дрожь при первом соприкосновении с изданием. Как это было, в репортаже обозревателя Юлии Магеры.

«Пятерка» для первых

Как заметил кто-то из гостей, такое представительное собрание доводилось видеть разве что на отчете губернатора. В зале собрались политики, чиновники, общественники, деятели науки и культуры, депутаты от всех фракций областного Собрания, бизнес-элита, руководители крупнейших предприятий.

Неоднократно за вечер звучала фраза, что все эти люди – и есть ПЛН, потому что про них издание пишет вот уже 25 лет. Можно сказать, что в лицах воплотилась история: и новостной ленты, и всего региона. Например, в зале можно было увидеть первого губернатора Псковской области Владислава Туманова, первого ректора ПсковГУ Юрия Демьяненко, последнего полпреда президента в регионе Дмитрия Хритоненкова, Виктора Антонова – бывшего главврача областной больницы и депутата Госдумы, ныне заседающего в региональном парламенте, бизнесмена Игоря Савицкого – то есть людей, которые еще с 90-х годов определяют вектор развития политики, экономики, общественной жизни. Были здесь и люди, ворвавшиеся в информационное пространство буквально в этом году, как Антон Мороз. Многие отметили появление на мероприятии Александра Серавина, в прошлом политического вице-губернатора, отвечавшего за внутреннюю политику, человека, который и сегодня во многом влияет на политический расклад в регионе.

Как-то само так получается, что «пятерка» сопровождает Псковскую Ленту Новостей. Такова уж судьба отличника информационного пространства региона, много лет занимающего лидирующую позицию по числу просмотров и уровню влияния на общественно-политические процессы.

Многие помнят феерический 15-й день рождения издания, когда на сцене только что отреставрированного театра драмы состоялся радиоспектакль с участием первых лиц региона. 20-летие по случаю пандемии широко не отмечалось, зато нынешний год течет под знаком 25-летия со дня выхода первой новости. Для издания весь год стал праздничным, на его электронных страницах проходят многочисленные конкурсы и викторины, состоялись детский фестиваль и подъем воздушного шара в парке Строителей. В последнюю пятницу уходящего лета, 29 августа, прошел торжественный вечер-медиабрифинг по случаю 25-летия ПЛН. Чтобы подарить городу новое воспоминание о событии столь же ярком, как фирменные цвета издания, гостей пригласили в открытый этим летом комплекс «Квартал Мейера» с первой в регионе пятизвездочной гостиницей.

ПЛНщики распахнули двери зала событий «18||88» первыми после строителей.

День рождения издания, представляющего полную картину жизни города и области, – это еще и повод для встречи в неформальной обстановке. Вот Николай Загоруй и Вадим Нэдик сели рядом.

Один – собственник и арендатор объектов культурного наследия (на его территории и проходил праздник), другой – блюститель их правильного использования. Им точно было, что обсудить. Вот рядком расселись руководители реготделений политических партий. Непримиримые соперники на предвыборных дебатах в студии «ПЛН FM», тут они сидели вполне дружно. Впрочем, ведущие очень скоро заставят их вновь вступить в конкурентную борьбу.

Глава региона Михаил Ведерников тоже тут был – в соответствии с веяниями времени в онлайн-формате. Еще днем поздравление от первого лица региона вышло на страницах ПЛН и в радиоэфире, а во время торжественного вечера видеозапись транслировали с большого экрана.

Не расслабляемся

Весь вечер дарил гостям праздничное настроение джазовый квинтет Софьи Шустровой из Санкт-Петербурга.

Ведущие и главные интервьюеры медиабрифинга в представлении не нуждались. Зрители «ПЛН-ТВ» и слушатели «ПЛН FM» хорошо знают и Артема Татаренко, и Светлану Буканову. Вопросы у них нашлись не только для конкретных ньюсмейкеров, но и для всего зала.

Максим Костиков, директор медиахолдинга «Гражданская пресса», издающего ПЛН, первым поднялся на сцену под огонь вопросов. Ведущие припомнили его чиновничье прошлое и поинтересовались, в какой роли ему комфортнее, госслужащего или медиаменеджера? И в чем секрет популярности возглавляемого им сегодня СМИ?

«Легче всего и комфортнее быть читателем. Он может посмеяться, какие идиоты журналисты, и как нелепо выглядят чиновники, - выбрал Максим Костиков третью сторону. - В чем секрет? Думаю, ПЛН всегда старалась быть живой, идти в ногу со временем, не впадать в крайности и двигаться своим путем. Важно, что за 25 лет ПЛН удалось стать неким перекрестком человеческих интересов, забот и проблем жителей Псковской области».

Журналисты припасли для гостей брифинга подарки – портреты, сделанные в студии «ПЛН FM». Кто был в редакции, тот видел целую галерею на пути в радийную студию. Волноваться не стоит, галерею не обнесли, новые экземпляры специально подготовили к празднику.

Первой свой портрет получила первый вице-губернатор Вера Емельянова. Ведущие вечера отрекомендовали ее как человека, занимавшего руководящие посты при пяти губернатора и за это время ни разу не позвонившего в редакцию с просьбой или требованием убрать негативную информацию. Почему не все политики новой формации считают нужным выстраивать отношения со СМИ?

«Мы все заинтересованы во взаимной открытости со СМИ, это и есть залог успеха и решения проблем, - заверила Вера Емельянова. - В этом зале наши региональные министры, депутаты, бизнесмены – все те, кто решает проблемы области. А ваша организация помогает нам делать это быстрее и качественнее. Залог вашего успеха в том, что вы любите свою землю и живущих на ней людей».

«Человека, без которого не проходит ни один яркий праздник», то есть заместителя губернатора Ольгу Тимофееву, спросили: большой вклад или очень огромный вносит ПЛН в организацию фестивалей?

Ответчик выбрала второй вариант. В своем поздравлении она отметила, что команда сферы культуры работает над созданием новостной повестки для издания, а потому пожелала его сотрудникам не расслабляться.

Агитация по свистку

Посоревноваться за голос одного-единственного избирателя, то есть коллективной Псковской Ленты Новостей, предложили руководителям реготделений политических партий. За 30 секунд каждый из них должен был назвать причины голосовать именно за себя. Определять победителя, конечно, позвали председателя регионального Избиркома Игоря Сопова. У того внезапно оказался рояль в кустах, то есть свисток в кармане. Видимо, остался после недавно прошедшего «Политического забега», организованного комиссией для участников избирательной кампании-2025. Он, «всегда готовый посудить спортивные соревнования или политические партии», предложил регламент: начинать по свистку.

«Потому что мы надежные, верные, делаем дело и вообще – самые лучшие», - находчивый Армен Мнацаканян из «Единой России» уложился в регламент без труда.

«В первую очередь, хочу поблагодарить за такой хороший прием... А я всегда регламент нарушаю, - справедливоросс Олег Брячак обратился к той части зала, которая с его первых слов поняла, что полуминутой тут не обойдется. - …Поблагодарить Николая Загоруя: вы великое дело делаете, за это вам три поклона. Как профессиональные политики мы проводим свои исследования, они показывают, что восемь из десяти избирателей читают ПЛН. Вы прошли этот путь за двадцать пять лет. Могу четко сказать, что именно вы даете лучшие политические новости, продуманные и глубокие, вас интересно читать. Если будете свистеть, я все равно буду говорить, - это уже Игорю Сопову. - Мы всегда говорим то, что думаем, и говорим искренне».

«Как можно высказываться, когда Олег Михайлович все наши лозунги произнес? - Антону Минакову и его ЛДПР осталось мало пространства для маневра. - Каждое мое утро начинается с ПЛН, просыпаешься и смотришь, что произошло за ночь».

Антон Минаков призвал журналистов отдать голос за свою партию – и пояснил: другие СМИ и так за «Единую Россию» проголосуют, а для либерал-демократов этот голос, действительно, будет важен.

«"Новые люди" – это демократическая политика и новые возможности. ПЛН уже 18 лет в топе, значит, теперь ей все можно, в том числе, голосовать, и она должна голосовать за "Новых людей"», - выразил уверенность Андрей Маковский, между прочим, это был и его праздник, год назад он присоединился к команде радиоведущих программы «Сообразим на троих».

«У меня в машине никогда не играет музыка, на радио только разговорный жанр. Девяносто процентов времени у меня играет волна 102.6 FM, – назвал руководитель яблочников Артур Гайдук позывные радиостанции «ПЛН FM». - А любовь должна быть взаимной».

Игорь Сопов с формулировкой «за искренность» присудил победу Антону Минакову. А свисток оставил в редакции для ежеутреннего старта новостного марафона.

Каверзные вопросы, простые ответы

«Хороший вопрос. Пожалуйста, следующий», - такое «без комментариев» прозвучало от Игоря Дитриха, первого заместителя председателя Псковского областного Собрания депутатов. Его как врача попросили поставить диагноз и назначить лечение явлению: по наблюдениям журналистов, многих парламентариев в последние годы одолела глухонемота.

С появления доктора на сцене началась череда вручения грамот сотрудникам издания. Не только Игорь Дитрих получил свой портрет в рамочке – он и сам вручил две рамочки с благодарностями выпускающему редактору Ксении Ивановой и заместителю директора Олегу Добрынину за подписью спикера регионального парламента Александра Котова.

«Вы мне каверзный вопрос задали, - оценил Игорь Дитрих заход ведущих, - а я вам хочу пожелать, чтобы вы чаще и чаще выносили в публичную плоскость те вопросы, которые мы обсуждаем на кухне».

Не с пустыми руками приехал и депутат Госдумы Александр Козловский. Сначала журналисты припомнили его первое появление на страницах ПЛН: это была новость из стен областного Собрания с цитатой парламентария, в которой он выражал намерение дать селедкой по лицу Льва Шлосберга*, ныне признанного иностранным агентом и сидящего под домашним арестом. То есть незримо в зале политик все-таки присутствовал. А присутствовавший на сцене явно Александр Козловский зачитал приветственный адрес «творцам "Гражданской прессы "» (и честно признался, что составить текст помогли коллеги из «Единой России»), после чего перешел к награждениям. Вручил Максиму Костикову благодарность за подписью председателя думского комитета по информационной политике Сергея Боярского. За своей подписью – замам Олегу Добрынину и Марине Кулешовой, главным редакторам ПЛН и «ПЛН FM» Александру Савенко и Константину Калиниченко, специальному корреспонденту радиостанции Любови Кузнецовой и всему коллективу.

Другой великолучанин, глава администрации южной столицы Андрей Беляев, от себя говорил о доверии к информации, публикуемой изданием (пусть в его названии и есть слово «Псковская», но внутри есть целый раздел с великолукскими новостями), в приветственном адресе от главы города Николая Козловского «зачитал по писанному» о верности принципам открытости, высокопрофессиональном коллективе и преданности избранному делу.

Сенатор от Псковской области Наталья Мельникова вспоминала свой первый визит в радийную студию «ПЛН FM». Было это десять лет назад, в тот год издание праздновало 15-летие, а нынешний сенатор встала во главе реготделения Пенсионного фонда. Она призналась, чтобы была запугана: «Будьте аккуратны, это ж ПЛН». И до сих пор благодарна, с какой аккуратностью журналисты ввели ее в эфир и помогали освоиться в медийном поле.

«До сих пор прихожу к вам, как на экзамен», - аналогия от Натальи Мельниковой перед началом учебного года оказалась более чем уместной.

Другие аналогии возникли у главного федерального инспектора по Псковской области Александра Хлопкова. Тот рассказал, что живет в регионе с 2002 года, то есть для него ПЛН в Пскове была всегда.

«За эти годы вы все преодолели, все сложности, и получили особую награду, - поздравление федерального инспектора вышло очень трогательным. - Сами себе ее подарили. Она дороже кубка, медали, дороже почетной грамоты. Эта награда – возможность участвовать в создании реальности для тысяч людей. Ведь каждый из нас видит только маленький кусочек мира, как один кустик в огромном саду. А обо всем саде мы узнаем от кого-то. И вот удивительно, для сотен тысяч людей картину этого сада рисуете вы. Они его видят вашими глазами. Это очень большая честь. Тут очень много зависит от вас, от вашего угла зрения, потому что в саду есть и удобрения, и прекрасные цветы».

Кажется, в этот момент за стенами зала прекрасные гортензии в «Квартале Мейера» согласно закивали своими цветущими головками.

Листайте фоторепортаж.

Под занавес официальной части главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко поблагодарил собравшихся и пошутил: тех, кто не пришел – найдем и накажем, записали всех поименно.

«Благодарю всех, кто сегодня с нами, и всех, кто начинает свой день с ПЛН. Для нас это ценно и дорого. Руководители области, города, политических партий приходят и уходят, а Псковская Лента Новостей остается. Уверен: так будет и впредь», - поставил в вечере точку глава редакционного коллектива.

С этого момента начался отсчет следующей четверти ПЛНовского века. Число опубликованных на сайте издания материалов увеличивалось прямо по ходу праздника – работа журналистов не останавливается ни на секунду. Даже в торжественные моменты ПЛНщики остаются на новостном посту.

Юлия Магера

Фото Анны Тягуновой и Константина Красильникова