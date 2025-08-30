Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
выгодные условия кредитования бизнеса
Псков летние террасы
инфографика регистрируем ТОС
ПЛН 25 лет
День картофельного поля
Господин Рейтингомер
Театральный ужин
развивающие секции для детей
вкусно и полезно плавленый сыр
«Гельдт» приглашает на банную церемонию
о работе профсоюзных здравниц
нацпроект «Молодёжь и дети»
Задержание ректора ПсковГУ
МАФы Пскова и Великих Лук
Педагог стала фермером
 
 
 
ещё Общество 30.08.2025 12:170 25-летие ПЛН в «Квартале Мейера»: как это было 30.08.2025 12:400 Выявлены связанные с болезнью Альцгеймера сбои в работе иммунитета кишечника 30.08.2025 12:200 Псковские парламентарии выразили соболезнования в связи с кончиной экс-советника зампредседателя Собрания 30.08.2025 12:170 25-летие ПЛН в «Квартале Мейера»: как это было 30.08.2025 11:200 Снижение уровня подростковой преступности наблюдается в Псковской области 30.08.2025 11:000 Профсоюзы СОЦПРОФ: наставничество должно сопровождаться реальными гарантиями и достойной оплатой
 
 
 
Самое популярное 26.08.2025 08:240 Над Псковской областью ночью были перехвачены четыре беспилотника 24.08.2025 09:2011 Пролёт нескольких БПЛА зафиксировали в Псковской области в ночь на 24 августа 27.08.2025 10:521 Интерактив: Мастер парковки на улице Вокзальной 25.08.2025 17:281 Рейтингомер: конфискация имущества, штраф вместо тюрьмы и плач Ярославны 29.08.2025 09:520 Ночью на юге Псковской области сбили беспилотник
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

25-летие ПЛН в «Квартале Мейера»: как это было

30.08.2025 12:17|ПсковКомментариев: 0

Псковская Лента Новостей, привыкшая удивлять свою аудиторию, отметила 25-летие в «Квартале Мейера». На празднике политики боролись за единственного избирателя, участники медиабрифинга сравнивали информационное пространство с садом и вспоминали свою дрожь при первом соприкосновении с изданием. Как это было, в репортаже обозревателя Юлии Магеры.

 

«Пятерка» для первых

Как заметил кто-то из гостей, такое представительное собрание доводилось видеть разве что на отчете губернатора. В зале собрались политики, чиновники, общественники, деятели науки и культуры, депутаты от всех фракций областного Собрания, бизнес-элита, руководители крупнейших предприятий.

Неоднократно за вечер звучала фраза, что все эти люди – и есть ПЛН, потому что про них издание пишет вот уже 25 лет. Можно сказать, что в лицах воплотилась история: и новостной ленты, и всего региона. Например, в зале можно было увидеть первого губернатора Псковской области Владислава Туманова, первого ректора ПсковГУ Юрия Демьяненко, последнего полпреда президента в регионе Дмитрия Хритоненкова, Виктора Антонова – бывшего главврача областной больницы и депутата Госдумы, ныне заседающего в региональном парламенте, бизнесмена Игоря Савицкого – то есть людей, которые еще с 90-х годов определяют вектор развития политики, экономики, общественной жизни. Были здесь и люди, ворвавшиеся в информационное пространство буквально в этом году, как Антон Мороз. Многие отметили появление на мероприятии Александра Серавина, в прошлом политического вице-губернатора, отвечавшего за внутреннюю политику, человека, который и сегодня во многом влияет на политический расклад в регионе.

Как-то само так получается, что «пятерка» сопровождает Псковскую Ленту Новостей. Такова уж судьба отличника информационного пространства региона, много лет занимающего лидирующую позицию по числу просмотров и уровню влияния на общественно-политические процессы.

Многие помнят феерический 15-й день рождения издания, когда на сцене только что отреставрированного театра драмы состоялся радиоспектакль с участием первых лиц региона. 20-летие по случаю пандемии широко не отмечалось, зато нынешний год течет под знаком 25-летия со дня выхода первой новости. Для издания весь год стал праздничным, на его электронных страницах проходят многочисленные конкурсы и викторины, состоялись детский фестиваль и подъем воздушного шара в парке Строителей. В последнюю пятницу уходящего лета, 29 августа, прошел торжественный вечер-медиабрифинг по случаю 25-летия ПЛН. Чтобы подарить городу новое воспоминание о событии столь же ярком, как фирменные цвета издания, гостей пригласили в открытый этим летом комплекс «Квартал Мейера» с первой в регионе пятизвездочной гостиницей.

ПЛНщики распахнули двери зала событий «18||88» первыми после строителей.

День рождения издания, представляющего полную картину жизни города и области, – это еще и повод для встречи в неформальной обстановке. Вот Николай Загоруй и Вадим Нэдик сели рядом.

Один – собственник и арендатор объектов культурного наследия (на его территории и проходил праздник), другой – блюститель их правильного использования. Им точно было, что обсудить. Вот рядком расселись руководители реготделений политических партий. Непримиримые соперники на предвыборных дебатах в студии «ПЛН FM», тут они сидели вполне дружно. Впрочем, ведущие очень скоро заставят их вновь вступить в конкурентную борьбу.

Глава региона Михаил Ведерников тоже тут был – в соответствии с веяниями времени в онлайн-формате. Еще днем поздравление от первого лица региона вышло на страницах ПЛН и в радиоэфире, а во время торжественного вечера видеозапись транслировали с большого экрана.

Не расслабляемся

Весь вечер дарил гостям праздничное настроение джазовый квинтет Софьи Шустровой из Санкт-Петербурга.

Ведущие и главные интервьюеры медиабрифинга в представлении не нуждались. Зрители «ПЛН-ТВ» и слушатели «ПЛН FM» хорошо знают и Артема Татаренко, и Светлану Буканову. Вопросы у них нашлись не только для конкретных ньюсмейкеров, но и для всего зала.

Максим Костиков, директор медиахолдинга «Гражданская пресса», издающего ПЛН, первым поднялся на сцену под огонь вопросов. Ведущие припомнили его чиновничье прошлое и поинтересовались, в какой роли ему комфортнее, госслужащего или медиаменеджера? И в чем секрет популярности возглавляемого им сегодня СМИ?

«Легче всего и комфортнее быть читателем. Он может посмеяться, какие идиоты журналисты, и как нелепо выглядят чиновники, - выбрал Максим Костиков третью сторону. - В чем секрет? Думаю, ПЛН всегда старалась быть живой, идти в ногу со временем, не впадать в крайности и двигаться своим путем. Важно, что за 25 лет ПЛН удалось стать неким перекрестком человеческих интересов, забот и проблем жителей Псковской области».

Журналисты припасли для гостей брифинга подарки – портреты, сделанные в студии «ПЛН FM». Кто был в редакции, тот видел целую галерею на пути в радийную студию. Волноваться не стоит, галерею не обнесли, новые экземпляры специально подготовили к празднику.

Первой свой портрет получила первый вице-губернатор Вера Емельянова. Ведущие вечера отрекомендовали ее как человека, занимавшего руководящие посты при пяти губернатора и за это время ни разу не позвонившего в редакцию с просьбой или требованием убрать негативную информацию. Почему не все политики новой формации считают нужным выстраивать отношения со СМИ?

«Мы все заинтересованы во взаимной открытости со СМИ, это и есть залог успеха и решения проблем, - заверила Вера Емельянова. - В этом зале наши региональные министры, депутаты, бизнесмены – все те, кто решает проблемы области. А ваша организация помогает нам делать это быстрее и качественнее. Залог вашего успеха в том, что вы любите свою землю и живущих на ней людей».

«Человека, без которого не проходит ни один яркий праздник», то есть заместителя губернатора Ольгу Тимофееву, спросили: большой вклад или очень огромный вносит ПЛН в организацию фестивалей?

Ответчик выбрала второй вариант. В своем поздравлении она отметила, что команда сферы культуры работает над созданием новостной повестки для издания, а потому пожелала его сотрудникам не расслабляться.

Агитация по свистку

Посоревноваться за голос одного-единственного избирателя, то есть коллективной Псковской Ленты Новостей, предложили руководителям реготделений политических партий. За 30 секунд каждый из них должен был назвать причины голосовать именно за себя. Определять победителя, конечно, позвали председателя регионального Избиркома Игоря Сопова. У того внезапно оказался рояль в кустах, то есть свисток в кармане. Видимо, остался после недавно прошедшего «Политического забега», организованного комиссией для участников избирательной кампании-2025. Он, «всегда готовый посудить спортивные соревнования или политические партии», предложил регламент: начинать по свистку.

«Потому что мы надежные, верные, делаем дело и вообще – самые лучшие», - находчивый Армен Мнацаканян из «Единой России» уложился в регламент без труда.

«В первую очередь, хочу поблагодарить за такой хороший прием... А я всегда регламент нарушаю, - справедливоросс Олег Брячак обратился к той части зала, которая с его первых слов поняла, что полуминутой тут не обойдется. - …Поблагодарить Николая Загоруя: вы великое дело делаете, за это вам три поклона. Как профессиональные политики мы проводим свои исследования, они показывают, что восемь из десяти избирателей читают ПЛН. Вы прошли этот путь за двадцать пять лет. Могу четко сказать, что именно вы даете лучшие политические новости, продуманные и глубокие, вас интересно читать. Если будете свистеть, я все равно буду говорить, - это уже Игорю Сопову. - Мы всегда говорим то, что думаем, и говорим искренне».

«Как можно высказываться, когда Олег Михайлович все наши лозунги произнес? - Антону Минакову и его ЛДПР осталось мало пространства для маневра. - Каждое мое утро начинается с ПЛН, просыпаешься и смотришь, что произошло за ночь».

Антон Минаков призвал журналистов отдать голос за свою партию – и пояснил: другие СМИ и так за «Единую Россию» проголосуют, а для либерал-демократов этот голос, действительно, будет важен.

«"Новые люди" – это демократическая политика и новые возможности. ПЛН уже 18 лет в топе, значит, теперь ей все можно, в том числе, голосовать, и она должна голосовать за "Новых людей"», - выразил уверенность Андрей Маковский, между прочим, это был и его праздник, год назад он присоединился к команде радиоведущих программы «Сообразим на троих».

«У меня в машине никогда не играет музыка, на радио только разговорный жанр. Девяносто процентов времени у меня играет волна 102.6 FM, – назвал руководитель яблочников Артур Гайдук позывные радиостанции «ПЛН FM». - А любовь должна быть взаимной».

Игорь Сопов с формулировкой «за искренность» присудил победу Антону Минакову. А свисток оставил в редакции для ежеутреннего старта новостного марафона.

Каверзные вопросы, простые ответы

«Хороший вопрос. Пожалуйста, следующий», - такое «без комментариев» прозвучало от Игоря Дитриха, первого заместителя председателя Псковского областного Собрания депутатов. Его как врача попросили поставить диагноз и назначить лечение явлению: по наблюдениям журналистов, многих парламентариев в последние годы одолела глухонемота.

С появления доктора на сцене началась череда вручения грамот сотрудникам издания. Не только Игорь Дитрих получил свой портрет в рамочке – он и сам вручил две рамочки с благодарностями выпускающему редактору Ксении Ивановой и заместителю директора Олегу Добрынину за подписью спикера регионального парламента Александра Котова.

«Вы мне каверзный вопрос задали, - оценил Игорь Дитрих заход ведущих, - а я вам хочу пожелать, чтобы вы чаще и чаще выносили в публичную плоскость те вопросы, которые мы обсуждаем на кухне».

Не с пустыми руками приехал и депутат Госдумы Александр Козловский. Сначала журналисты припомнили его первое появление на страницах ПЛН: это была новость из стен областного Собрания с цитатой парламентария, в которой он выражал намерение дать селедкой по лицу Льва Шлосберга*, ныне признанного иностранным агентом и сидящего под домашним арестом. То есть незримо в зале политик все-таки присутствовал. А присутствовавший на сцене явно Александр Козловский зачитал приветственный адрес «творцам "Гражданской прессы "» (и честно признался, что составить текст помогли коллеги из «Единой России»), после чего перешел к награждениям. Вручил Максиму Костикову благодарность за подписью председателя думского комитета по информационной политике Сергея Боярского. За своей подписью – замам Олегу Добрынину и Марине Кулешовой, главным редакторам ПЛН и «ПЛН FM» Александру Савенко и Константину Калиниченко, специальному корреспонденту радиостанции Любови Кузнецовой и всему коллективу.

Другой великолучанин, глава администрации южной столицы Андрей Беляев, от себя говорил о доверии к информации, публикуемой изданием (пусть в его названии и есть слово «Псковская», но внутри есть целый раздел с великолукскими новостями), в приветственном адресе от главы города Николая Козловского «зачитал по писанному» о верности принципам открытости, высокопрофессиональном коллективе и преданности избранному делу.

Сенатор от Псковской области Наталья Мельникова вспоминала свой первый визит в радийную студию «ПЛН FM». Было это десять лет назад, в тот год издание праздновало 15-летие, а нынешний сенатор встала во главе реготделения Пенсионного фонда. Она призналась, чтобы была запугана: «Будьте аккуратны, это ж ПЛН». И до сих пор благодарна, с какой аккуратностью журналисты ввели ее в эфир и помогали освоиться в медийном поле.

«До сих пор прихожу к вам, как на экзамен», - аналогия от Натальи Мельниковой перед началом учебного года оказалась более чем уместной.

Другие аналогии возникли у главного федерального инспектора по Псковской области Александра Хлопкова. Тот рассказал, что живет в регионе с 2002 года, то есть для него ПЛН в Пскове была всегда.

«За эти годы вы все преодолели, все сложности, и получили особую награду, - поздравление федерального инспектора вышло очень трогательным. - Сами себе ее подарили. Она дороже кубка, медали, дороже почетной грамоты. Эта награда – возможность участвовать в создании реальности для тысяч людей. Ведь каждый из нас видит только маленький кусочек мира, как один кустик в огромном саду. А обо всем саде мы узнаем от кого-то. И вот удивительно, для сотен тысяч людей картину этого сада рисуете вы. Они его видят вашими глазами. Это очень большая честь. Тут очень много зависит от вас, от вашего угла зрения, потому что в саду есть и удобрения, и прекрасные цветы».

Кажется, в этот момент за стенами зала прекрасные гортензии в «Квартале Мейера» согласно закивали своими цветущими головками.

Листайте фоторепортаж.

Под занавес официальной части главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко поблагодарил собравшихся и пошутил: тех, кто не пришел – найдем и накажем, записали всех поименно.

«Благодарю всех, кто сегодня с нами, и всех, кто начинает свой день с ПЛН. Для нас это ценно и дорого. Руководители области, города, политических партий приходят и уходят, а Псковская Лента Новостей остается. Уверен: так будет и впредь», - поставил в вечере точку глава редакционного коллектива.

С этого момента начался отсчет следующей четверти ПЛНовского века. Число опубликованных на сайте издания материалов увеличивалось прямо по ходу праздника – работа журналистов не останавливается ни на секунду. Даже в торжественные моменты ПЛНщики остаются на новостном посту.

Юлия Магера

Фото Анны Тягуновой и Константина Красильникова

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Сколько денег вы потратили на сборы одного ребенка в школу в этом году?
В опросе приняло участие 103 человека
Сюжет: ПЛН - 25: Четверть века истории Пскова 25-летие ПЛН в «Квартале Мейера»: как это было Жители региона видят картину жизни глазами ПЛН — Александр Хлопков  Игорь Дитрих пожелал ПЛН чаще выносить в публичную плоскость сложные вопросы  Наталья Мельникова: На интервью ПЛН приходишь, как на экзамен  Музейную тыкву с логотипом ПЛН подарила заведующая музеем Софьи Ковалевской Александр Козловский: ПЛН формирует реальность жителей Псковской области  Лидеры псковских отделений политических партий соревновались за «голос ПЛН» Ольга Тимофеева: Желаю ПЛН не расслабляться  ПЛН очень любит свое дело и родной регион - Вера Емельянова Максим Костиков назвал секрет успеха ПЛН Стартовал торжественный вечер в честь 25-летия ПЛН Первые гости прибывают на торжественный прием в честь 25-летия ПЛН Александр Савенко: Начальники приходят и уходят, а ПЛН остается Андрей Турчак: ПЛН создает тренды в медийной сфере региона Борис Елкин: ПЛН уже четверть века честно и объективно освещает жизнь региона «Прессинг»: Рецепт выживания, СМИ — вечевая площадь, все умрут, а мы останемся. ВИДЕО «Прессинг»: Рецепт выживания, СМИ — вечевая площадь, все умрут, а мы останемся Торжественный вечер в честь 25-летия Псковской Ленты Новостей. ФОТОРЕПОРТАЖ Торжественный прием в честь 25-летия Псковской Ленты Новостей состоится 29 августа Георгий Василевич: ПЛН всегда говорит со своими читателями о самом важном День в истории ПЛН. 29 августа Николай Козловский: Трудом талантливых сотрудников формировался уникальный стиль ПЛН Михаил Ведерников: ПЛН определяет медийный ландшафт Псковской области «Редакция в лицах» к 25-летию ПЛН: старший обозреватель Юлия Магера Я с большим удовольствием сотрудничаю с ПЛН — писатель Андрей Канавщиков День в истории ПЛН. 27 августа День в истории ПЛН. 26 августа Владимир Компаниец: ПЛН — один из тех источников, которым я доверяю День в истории ПЛН. 25 августа ПЛН-25. Вызовы для лидера Дмитрий Быстров: ПЛН — востребованный ресурс с профессиональной командой День в истории ПЛН. 21 августа День в истории ПЛН. 22 августа Андрей Маковский: ПЛН – это профессионализм, легкость и новизна «Редакция в лицах» к 25-летию ПЛН: выпускающий редактор Ксения Иванова ПЛН помогает поддерживать доверие к налоговой службе — Анна Кутузова День в истории ПЛН. 20 августа День в истории ПЛН. 19 августа День в истории ПЛН. 18 августа Яркие, талантливые, успешные - вспоминаем тех, кто работал на ПЛН. Часть 5 День в истории ПЛН. 14 августа Андрей Козлов: ПЛН дает возможность увидеть уникальных людей и узнать их мнение Владимир Кузь: ПЛН – основной источник информации о жизни Псковской области Игорь Романов: ПЛН дает возможность выступить всем политическим силам ПЛН объективно доносит информацию о жизни региона — Дмитрий Михайлов День в истории ПЛН. 12 августа День в истории ПЛН. 11 августа Антон Минаков: ПЛН всем предоставляет возможность высказывать свое мнение Евгений Панферов: Я пользуюсь информацией от ПЛН с полным доверием Антон Дымов: ПЛН — главный новостной источник региона Спасибо за праздник, друзья! Праздник Псковской Ленты Новостей в парке Строителей. ФОТОРЕПОРТАЖ Пилот аэростата о полете над Псковом на празднике ПЛН: Такого ещё не было Аэростат запустили в небо на празднике Псковской Ленты Новостей  Фотофакт: Воздушный шар для аэростата надувают в парке Строителей Победителей конкурса логотипов ПЛН наградили на празднике в парке Строителей Ценные призы рызыгрывают на празднике к 25-летию ПЛН  На празднике ПЛН выступила Псковская федерация ушу Праздник 25-летия ПЛН стартовал в Пскове. Фото Полет на воздушном шаре могут выиграть псковичи на празднике ПЛН Александр Савенко: Все мы - большая семья ПЛН Освоить стрельбу из лука смогут гости праздника ПЛН Караоке функционирует на празднике к 25-летию ПЛН Псковичи могут попробовать авторское мороженое в парке Строителей Полакомиться хотдогами могут гости праздника ПЛН Фотозона работает на празднике ПЛН в парке Строителей Фотофакт: Аэростат подготавливают на празднике 25-летия ПЛН Торговые ряды готовы принимать псковичей на празднике ПЛН Тала Нещадимова: На праздник к 25-летию ПЛН лучше захватить зонтики Праздник 25-летия ПЛН пройдёт в Пскове 19 июля Псковская федерация ушу выступит на празднике ПЛН в парке Строителей Яркие, талантливые, успешные — вспоминаем тех, кто работал на ПЛН. Часть 4 Денис Иванов: Благодаря ПЛН жители получают самую точную информацию Поиграть с робособакой смогут псковичи на празднике ПЛН Николай Королев: Победители конкурса талантов на празднике ПЛН получат специальные призы Спеть в «караоке» и опробовать игру о безопасности интернета смогут гости на празднике ПЛН Гости праздника ПЛН сыграют в лотерею на подъем шара Фудтраки и авторские сувениры ждут гостей на празднике ПЛН в Пскове Объявлены победители конкурса логотипов к 25-летию Псковской Ленты Новостей Евгений Михайлов: На ПЛН наиболее объективная информация Праздник к 25-летию ПЛН станет темой брифинга в пресс-центре  Органистка из Швейцарии даст единственный концерт в Пскове 20 июля У псковичей остался последний шанс принять участие в конкурсе креативных логотипов ПЛН Певица Елена Васильчикова: ПЛН даёт возможность артистам быть частью чего-то большого Александр Прокофьев: ПЛН поднимает интересные вопросы На празднике ПЛН в парке Строителей выступит псковская звезда Ольга Федорова: ПЛН — это кратко, срочно, внятно и по существу Конкурс талантов состоится на празднике к 25-летию ПЛН в парке Строителей Борис Елкин о запуске аэростата: ПЛН вносит большой вклад в развитие города ООО «ЗЕНЧА»: Для нас ПЛН — не просто медиаресурс, а партнер в развитии Яркие, талантливые, успешные - вспоминаем тех, кто работал на ПЛН. Часть 3 Логотип ПЛН выложили из клубники Очень важно, чтобы в регионе было такое независимое СМИ, как ПЛН — Виталий Рахманов Гелена Самохвалова: ПЛН — это поток свежей информации для псковичей Детей героев СВО поднимут в небо на аэростате на празднике в честь 25-летия ПЛН Армен Мнацаканян: ПЛН — главный рупор Псковской области Взгляд с небес: аэронавт Максим Валуев о праздничном полёте в честь 25-летия ПЛН Объявлен призовой фонд конкурса креативно выложенных логотипов ПЛН ПЛН-25. Три кита успеха Из цветов, огурцов и спичек выложили логотип ПЛН. ФОТО Николай Романов: ПЛН — лучшая лакмусовая бумажка для чиновников ПЛН поднимет в небо аэростат в преддверии Дня города Пскова Гости праздника ПЛН в преддверии Дня города поднимутся в небо Ольга Евстигнеева: На ПЛН всегда можно узнать, что произошло в регионе В преддверии Дня города ПЛН подарит псковичам праздник в честь 25-летия издания Игорь Максимов: Я очень рад содружеству с ПЛН Логотип ПЛН выложили из улиток, лисичек и пенсии. ФОТО Игорь Савицкий: ПЛН – большие сторонники свободы слова Михаил Иванов: ПЛН не навязывает свое мнение Яркие, талантливые, успешные - вспоминаем тех, кто работал на ПЛН. Часть 2 Иван Белугин: ПЛН не теряет свою идентичность Победителей трех конкурсов к 25-летию издания наградили в пресс-центре ПЛН Владимир Никитин: ПЛН — серьезная организация, держащая руку на пульсе Первые работы поступили на конкурс креативно выложенного логотипа ПЛН. ФОТО Наталья Юрченко: Команде ПЛН желаю меткого слова, добра и любви читателей Алеся Михачева: Я каждый день читаю ПЛН Определен победитель в конкурсе лучшего фото с праздника к 25-летию ПЛН «Все лучшее — детям!» Алексей Наумец: У Псковской Ленты Новостей огромный авторитет Объявлены победители конкурса слоганов к 25-летию Псковской Ленты Новостей Виктор Остренко: ПЛН является флагманом в сфере информационной политики Стартует конкурс на лучший креативный выложенный логотип ПЛН Объявлены победители фотоконкурса «Я читаю ПЛН» Денис Кузнецов: ПЛН — один из самых интересных новостных источников Псковской области Александр Седунов: На ПЛН всегда узнаешь о новом, важном и интересном Камера «Ростелекома» зафиксировала более двух тысяч улыбок на детском празднике к 25-летию ПЛН Борис Елкин: Приятно, что ПЛН включилась в празднование Дня защиты детей  Илианна Петрова: ПЛН — неотъемлемая часть культурно-информационной жизни региона Праздник ПЛН: «Все лучшее — детям!». ВИДЕО Радость в каждом взгляде: состоялся праздник детства к 25-летию ПЛН Более пяти тысяч человек посетили праздник «Все лучшее — детям!» к 25-летию ПЛН Финальный флешмоб состоялся на детском празднике в Пскове Сладкие призы от Прасковьи Молочковой раздали на празднике «Все лучшее — детям!» в Пскове Суперпризы разыграли на празднике «Все лучшее — детям!» к 25-летию ПЛН В игру «Зеленое / Красное» играют юные псковичи на празднике в Пскове Сертификаты от партнёров детского праздника разыграли в Пскове Ценные призы разыгрывают на празднике «Все лучшее — детям!» к 25-летию ПЛН Аквагрим работает на псковском празднике «Все лучшее — детям!» к 25-летию ПЛН Настольную игру по цифровой безопасности проводит «Ростелеком» на празднике «Все лучшее — детям!» Концертная программа стартовала на празднике «Все лучшее — детям!» к 25-летию ПЛН «Главное - порадовать детей»: подарки дарят юным псковичам на празднике к 25-летию ПЛН Стартует праздник «Все лучшее — детям!» к 25-летию ПЛН Робопса заметили на празднике «Все лучшее — детям!» к 25-летию ПЛН. ВИДЕО Дрессированные собаки устроили веселое представление на детском празднике в Пскове Игровую лекцию по гигиене полости рта проводят псковичам на празднике «Все лучшее — детям!» Студотряды проводят мастер-классы по народным играм на детском празднике в Пскове За происходящим на празднике «Все лучшее — детям!» в Пскове можно наблюдать онлайн Дмитрий Мельников: У многих псковичей утро начинается с просмотра ПЛН Улыбнись — и получи подарок: «Ростелеком» запустит трансляцию детского праздника в Пскове «Ростелеком» предложит сыграть в игру «Безопасный интернет» на детском празднике в Пскове Умные часы подарит ПЛН автору лучшего фото с праздника «Все лучшее — детям!» Яркие, талантливые, успешные — вспоминаем тех, кто работал на ПЛН. Часть 1 Псковская Лента Новостей умеет показать события с интересного ракурса — Борис Елкин Опубликована программа праздника «Все лучшее — детям!» к 25-летию ПЛН Клиника «Псковдент» разыграет сертификаты на свои услуги на детском празднике 31 мая Стоматологи научат гостей детского праздника в Пскове правильно чистить зубы Секретами сохранения здоровья зубов с детства поделились псковские стоматологи Интерактивная площадка от клиники «Псковдент» будет работать на детском празднике 31 мая Коллекция фотографий на конкурс к 25-летию ПЛН продолжает пополнятся Антон Мороз: Максимальная открытость – основной принцип успеха ПЛН «Правда — лицо новостей»: псковичи продолжают придумывать слоганы к 25-летию ПЛН Конкурс на лучшее фото с праздника «Все лучшее — детям!» запустит ПЛН 31 мая Марина Гаращенко: ПЛН существует 25 лет, значит, она интересна Студотряды устроят мастер-классы народных игр на детском празднике в Пскове 31 мая ПЛН-25. Вверх! Окунутся в виртуальную реальность смогут псковичи на детском празднике 31 мая Шоу дрессированных собак покажут на детском празднике в Пскове 31 мая Фигурки из вселенной Roblox смогут создать псковичи на детском празднике 31 мая Сертификат на услуги центра «Здоровый ребенок» разыграют на детском празднике в Пскове Полезные подарки получат гости детского праздника в Пскове 31 мая Александр Борисов: Все, что происходит в Псковской области, освещается на ПЛН Ульяна Михайлова: Я с большим удовольствием сотрудничаю с ПЛН Ароматным кофе угостят гостей праздника в парке Строителей в Пскове 31 мая Ирина Кухи: 25 лет ПЛН — это большой срок Псковичи продолжают присылать фотографии на конкурс к 25-летию ПЛН Победитель конкурса слоганов к 25-летию ПЛН отправится на базу отдыха Праздник «Все лучшее — детям!» пройдет в Пскове 31 мая Кто придумал ПЛН? Владимир Папорт: ПЛН — одно из основных средств доведения информации до псковичей Победитель фотоконкурса «Я читаю ПЛН» получит велосипед «Всегда на новость впереди»: псковичи продолжают придумывать слоганы к 25-летию ПЛН Наталья Федорова: ПЛН преподносит информацию быстро, качественно и достоверно Алексей Овчинников: Журналистика — тяжёлый хлеб, но если прикипел, начинаешь любить Многодетная семья Егоровых участвует в фотоконкурсе «Я читаю ПЛН» Анна Дмитриева: В каждой работе есть место подвигу, но ПЛН находится на самом острие Рахиба Сулейманова: ПЛН всегда держит руку на пульсе Анна Тарасенко: ПЛН сделала себя сама в непростой период истории страны «Прессинг»: Миллениум в зеркале ПЛН, чернуха и желтуха, последний глоток свободы. ВИДЕО «Прессинг»: Миллениум в зеркале ПЛН, чернуха и желтуха, последний глоток свободы Игорь Сопов: ПЛН — это высокие стандарты работы, профессиональность журналистов и достоверность информации «ПЛН в лицах»: Экономический обозреватель Алексей Овчинников. ВИДЕО Экономический обозреватель ПЛН Алексей Овчинников станет героем программы «ПЛН в лицах» «Простое, любимое и настоящее»: продолжается конкурс слоганов к 25-летию ПЛН ПЛН-25. Миллениум Татьяна Пасман: Псковская Лента Новостей готова конструктивно работать с оппозицией Денис Бахтин: Шел, упал — очнулся в редакции ПЛН Археолог Александр Михайлов: ПЛН много внимания уделяет вопросам сохранения культурного наследия «ПЛН в лицах»: Блогер Псковской Ленты Новостей Денис Бахтин. ВИДЕО Блогер Псковской Ленты Новостей Денис Бахтин станет героем программы «ПЛН в лицах» Псковская Лента Новостей объявляет о старте грандиозного конкурса «Народный репортер» Анастасия Повторейко: ПЛН — сплоченная команда Игорь Дитрих: На ПЛН всегда отражена актуальная проблематика региона и страны «История нашей жизни»: продолжают поступать слоганы на конкурс к 25-летию ПЛН Станислав Стармолотов: Работая в других регионах, я именно на ПЛН узнавал, чем живет родина Александр Ножка: Утром я в первую очередь смотрю, что написали в ПЛН Владислав Туманов: ПЛН доказала свое право быть лидером Школьники из Писковичей попробовали себя в роли радиоведущих на экскурсии в ПЛН Премьера программы «ПЛН в лицах»: главный редактор Александр Савенко. ВИДЕО Серия программ «ПЛН в лицах» стартует на волнах «ПЛН FM» Главврач противотуберкулезного диспансера: ПЛН на первом месте Объективность повышает статус ПЛН — Геннадий Бубнов Андрей Михайлов: Псковская Лента Новостей — это «живчик» в информационном поле Александр Савенко о феномене ПЛН, интервью без компромиссов и постоянстве Артур Гайдук: ПЛН — одно из немногих СМИ, с которым мы сотрудничаем Александр Хлопков: Благодаря ПЛН псковичи шире видят картину жизни Экскурсию для учеников лицея №21 провели в медиахолдинге «Гражданская пресса» Ученики КофеШколы посетили медиахолдинг «Гражданская пресса» Продолжают поступать фотографии на конкурс «Я читаю ПЛН» Александр Серавин: Редко в регионах есть такие СМИ, как ПЛН Псковская Лента Новостей запускает конкурс слоганов в честь 25-летия Сергей Лаврухин: Населению важно получать информацию из первых уст Директор СК «Развитие» Богдан Васильев: Мое утро начинается с просмотра ПЛН ПЛН вызывает порыв, желание погрузиться в материал – Алексей Севастьянов Любовь Трифонова: ПЛН — одно из самых мощных СМИ Псковской области Вместе мы сделаем больше — Светлана Мельникова о 25-летии ПЛН Фотоконкурс «Я читаю ПЛН» собирает первых участников Александр Котов: ПЛН — одно из ведущих средств массовой информации региона Павел Талебин: 25 лет ПЛН — это серьезный срок, который непосредственно влияет на качество «Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: К 25-летию ПЛН… Марина Кулакова: Археологический центр плотно сотрудничает с ПЛН Стартует фотоконкурс «Я читаю ПЛН» ПЛН-25. Год ярких событий и подарков читателям «Прессинг»: ПЛН — 25, секреты выживаемости и рецепт успеха. ВИДЕО Тала Нещадимова: Сотрудники ПЛН выполняют свою работу грамотно и профессионально ПЛН - 25: Четверть века истории Пскова
30.08.2025, 12:400 Выявлены связанные с болезнью Альцгеймера сбои в работе иммунитета кишечника 30.08.2025, 12:200 Псковские парламентарии выразили соболезнования в связи с кончиной экс-советника зампредседателя Собрания 30.08.2025, 12:170 25-летие ПЛН в «Квартале Мейера»: как это было 30.08.2025, 12:000 Специальный 171-й старт «5 верст» состоялся в Пскове на набережной
30.08.2025, 11:400 Митрополит Матфей встретился с участниками православного молодежного лагеря «Трилучье» 30.08.2025, 11:200 Снижение уровня подростковой преступности наблюдается в Псковской области 30.08.2025, 11:000 Профсоюзы СОЦПРОФ: наставничество должно сопровождаться реальными гарантиями и достойной оплатой 30.08.2025, 10:400 Александр Козловский: Программу «Профессионалитет» необходимо делать доступной для каждого колледжа
30.08.2025, 10:200 Полосу движения перекроют на улице Крупской в Пскове с 1 сентября 30.08.2025, 10:000 Плановые отключения электричества произойдут в Локнянском округе 30.08.2025, 09:400 Схема движения изменится на улице Кузнецкой в Пскове до 5 сентября 30.08.2025, 09:300 Торжественный вечер в честь 25-летия Псковской Ленты Новостей. ФОТОРЕПОРТАЖ
30.08.2025, 09:200 Губернаторский симфонический оркестр и солисты Мариинки выступили на фестивале «Музыка на воде» в Пскове 30.08.2025, 09:000 День дальнобойщика в России отмечается в России 30 августа 29.08.2025, 22:000 Спрос на печатную литературу остается высоким, заявила маркетолог 29.08.2025, 21:420 Выставка из «Михайловского» в Псковской областной библиотеке будет работать на месяц дольше, чем планировалось
29.08.2025, 21:200 Грозы ожидаются в Псковской области вечером 29 августа 29.08.2025, 21:000 Жители региона видят картину жизни глазами ПЛН — Александр Хлопков  29.08.2025, 20:450 Игорь Дитрих пожелал ПЛН чаще выносить в публичную плоскость сложные вопросы  29.08.2025, 20:420 День в истории ПЛН. 29 августа
29.08.2025, 20:370 В 2025 году Минобороны удалось оптимизировать расходы 29.08.2025, 20:300 Наталья Мельникова: На интервью ПЛН приходишь, как на экзамен  29.08.2025, 20:210 Музейную тыкву с логотипом ПЛН подарила заведующая музеем Софьи Ковалевской 29.08.2025, 20:080 В ГД внесли законопроект о перечне военных, имеющих внеочередное право на жилье
29.08.2025, 19:570 Александр Козловский: ПЛН формирует реальность жителей Псковской области  29.08.2025, 19:440 Александр Савенко: Начальники приходят и уходят, а ПЛН остается 29.08.2025, 19:410 Минпросвещения направило в регионы рекомендации по изучению отечественного кино 29.08.2025, 19:330 Руководство «Гражданской прессы» наградили благодарностями комитета Госдумы 
29.08.2025, 19:300 В России могут разрешить использовать наркотики для тренировки собак-ищеек 29.08.2025, 19:190 Лидеры псковских отделений политических партий соревновались за «голос ПЛН» 29.08.2025, 19:040 Ольга Тимофеева: Желаю ПЛН не расслабляться  29.08.2025, 18:540 Минюст расширил реестр иностранных агентов
29.08.2025, 18:500 ПЛН очень любит свое дело и родной регион - Вера Емельянова 29.08.2025, 18:400 Максим Костиков назвал секрет успеха ПЛН 29.08.2025, 18:260 Росгвардия приглашает на службу в подразделениях вневедомственной охраны в Псковской области 29.08.2025, 18:141 Стартовал торжественный вечер в честь 25-летия ПЛН
29.08.2025, 18:030 Получателями софинансирования долгосрочных сбережений станут 2,6 млн вкладчиков 29.08.2025, 17:510 Первые гости прибывают на торжественный прием в честь 25-летия ПЛН 29.08.2025, 17:420 На Рижском проспекте в Пскове водитель Ssang Yong догнал BMW. ВИДЕО 29.08.2025, 17:400 «Собственной персоной»: Национальная промышленность. Локомотивы роста и актуальные вызовы. ВИДЕО
29.08.2025, 17:300 Подрядчик работает в хорошем темпе - в псковской Середке продолжается благоустройство сквера 29.08.2025, 17:200 Руководство псковской Росгвардии приняло участие в заседании оперштаба СЗФО 29.08.2025, 17:100 Экс-депутат областного Собрания возглавил футбольный клуб «Псков» 29.08.2025, 17:070 Александр Козловский: Псковская область активно инвестирует в создание комфортных и безопасных условий для обучения подрастающего поколения
29.08.2025, 17:000 Как найти ближайший пункт выдачи КЭП рассказали псковичам в налоговой 29.08.2025, 16:400 До +27 прогреется воздух в Псковской области 30 августа 29.08.2025, 16:160 Образовательный процесс в Средней общеобразовательная школа № 13 в Пскове начнется 1 сентября 29.08.2025, 16:070 Новые правила медосвидетельствования водителей разъяснили псковичам
29.08.2025, 16:020 Газовики с начала года из-за нарушений отключили 49 единиц оборудования в домах псковичей 29.08.2025, 16:000 Николай Козловский: Трудом талантливых сотрудников формировался уникальный стиль ПЛН 29.08.2025, 15:540 Скульптуру лося установили на территории великолукского завода 29.08.2025, 15:480 Александр Козловский: Охлаждая экономику, главное — ее не заморозить
29.08.2025, 15:370 Псковичей приглашают провести последний день лета в музее 29.08.2025, 15:240 Старейший беговой марафон Европы «Пушкин – Петербург» побьет рекорд по числу участников 29.08.2025, 15:180 Псковичка была поймана на заключении второго фиктивного брака 29.08.2025, 15:150 Вице-президент РСПП: Одна из главных наших задач — «победить» ЦБ и добиться снижения ключевой ставки
29.08.2025, 15:110 Антона Долгорукова рекомендовали на пост судьи Великолукского городского суда 29.08.2025, 15:090 МЧС напоминает псковичам правила безопасности в осенний период 29.08.2025, 15:000 Андрей Турчак: ПЛН создает тренды в медийной сфере региона 29.08.2025, 14:570 Председателем псковского электропрофсоюза переизбрали Валентину Семенову
29.08.2025, 14:490 Все стратегически важные продукты и станки Россия должна научиться производить у себя — Александр Козловский 29.08.2025, 14:410 Пскович выплатил 600 тысяч рублей алиментов под страхом уголовного наказания 29.08.2025, 14:330 Муниципальный вестник: самая близкая к людям власть 29.08.2025, 14:170 Директор Бежаницкого историко-культурного центра Философовых покинула пост
29.08.2025, 14:140 Шоу мыльных пузырей пройдет в псковском ТРК «Акваполис» 29.08.2025, 14:000 Борис Елкин: ПЛН уже четверть века честно и объективно освещает жизнь региона 29.08.2025, 13:590 Состоялся 18-й этнокультурный фестиваль «Сетомаа. Семейные встречи». ФОТО 29.08.2025, 13:570 Скончалась сотрудник псковской общественной приемной «Единой России» Елена Иванова
29.08.2025, 13:530 «Прессинг»: Рецепт выживания, СМИ — вечевая площадь, все умрут, а мы останемся. ВИДЕО 29.08.2025, 13:450 Псковская область одна из немногих может похвастаться ростом промышленности — вице-президент РСПП 29.08.2025, 13:330 Десять многодетных семей Псковской области получили жилищные сертификаты на 2,5 млн рублей  29.08.2025, 13:200 Неосторожное перестроение женщины на Ford привело «Ладу» в столб на Крестовском шоссе
29.08.2025, 13:160 Для контроля распространения борщевика предложили внедрить цифровую систему 29.08.2025, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Собственной персоной» о национальной промышленности 29.08.2025, 12:540 Удаленно работающие сотрудники есть сегодня в 37% компаний Пскова – опрос 29.08.2025, 12:481 «Шаг в будущее»: развивающие секции для детей в Пскове. ЛОНГРИД
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru