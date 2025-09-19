Туризм

На острове имени Залита проведут публичные слушания по вопросу строительства гостиницы

Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на строительство гостиницы пройдут на острове имени Залита в Псковском районе 7 октября в 12.00, сообщается на сайте администрации Псковского района.

Фото: информационный центр «Талабы» / «ВКонтакте»

«Проводятся публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования «Гостиничное обслуживание» (код 4.7) для земельных участков с КН 60:18:0080201:533 площадью 659 кв.м. и КН 60:180080201:539 площадью 743 кв.м, с местоположением: Псковская область, Псковский район, межселенная территория Залитских островов, остров им. Залита, территориальная зона «Ж» «Зона застройки индивидуальными жилыми домами», - говорится на сайте.

Предложения и замечания по данному вопросу принимаются в письменной форме в администрации Псковского района по адресу: Псков, улица Олега Кошевого, а также в письменной или устной форме в ходе проведения публичных слушаний.