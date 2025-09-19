Туризм

Псков занял 56 место в рейтинге самых привлекательных туристических мест России, по данным «Ведомостей». Популярность города у туристов (в баллах): 314.

Рынок внутреннего туризма в России продолжает расти. В первой половине 2025 года туристы совершили 41,4 млн поездок – на 7% больше, чем за аналогичный период 2024 года, сообщал в августе заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко. К 2030 году президент России Владимир Путин поставил цель достичь масштабов туризма в 5% ВВП и 140 млн турпоездок, напомнил он. Росстат тоже отмечает рост туризма: в январе – июле 2025 года было 101 млн поездок по России, на 5% больше периода предыдущего года и на 18% больше уровня 2022 года.

Официальная статистика противоречива из-за разных методик оценки, отметил представитель Минэкономразвития: там считают ночевки, а Росстат включает личные, деловые и однодневные поездки. Но главное – из нее не понятно, куда именно едут туристы отдохнуть. Для заполнения этого пробела журналисты по данным «Яндекс Карт» составили рейтинг самых привлекательных туристических мест России.

Оценка проведена по 2500 населенным пунктам, среди которых все города страны, а также значимые поселки. По ним подсчитано число отзывов по таким объектам, как гостиницы, кафе и рестораны, достопримечательности, места отдыха и развлечений, – всего агрегировано 66 млн отзывов о 746 000 туристических мест. В лидерах оказались 200 городов и поселков, которые собрали больше положительных отзывов на душу населения.