Туризм

Поцелуи, рыбалка и гонки: ведущая ТНТ проверила Псков на прочность

В новом выпуске трэвел-игры «Кто куда» на ТНТ ведущая Анжелика Стубайло отправилась в Псков, чтобы пройти испытания, придуманные для неё напарником Лео Канделаки. Зрителей ждала настоящая проверка на смелость, азарт и умение находить радость в самых неожиданных заданиях, сообщает пресс-служба телеканала.

Фото: ТНТ

Первое испытание для Анжелики Стубайло прошло в Сквере влюблённых: ведущей нужно было найти пять пар и убедить их поцеловаться. «Город полон любви», — отметила ведущая.

На берегу реки Великой она попробовала свои силы в рыбалке. Завершающим испытанием стала картинговая трасса, где девушке предстояло пройти необычный «лингвистический картинг», объединивший скорость и сообразительность.

Победитель гонки отправился ночевать в самый роскошный отель города, а проигравшему предстояло провести ночь в более скромных условиях. Трэвел-шоу «Кто куда» выходит по субботам в 11:30. Премьера выпуска о Пскове состоялась 20 сентября.