Туризм

В Госдуме предложили расширить Пушкинскую карту на сельский туризм

26.09.2025 09:15|ПсковКомментариев: 0

Действие Пушкинской карты следует распространить на оплату туристических поездок к фермерам (агротуризм), соответствующее предложение будет направлено правительству России. Об этом заявила зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина.

«Будем просить правительство рассмотреть вопрос о целесообразности разработки дополнительных мер государственной поддержки для детей и молодежи в возрасте от 14 до 22 лет по посещению объектов сельского туризма сельскохозяйственных товаропроизводителей, участвующих в реализации федерального проекта "Развитие сельского туризма", по "Пушкинской карте"», — сказала депутат.

По ее словам, благодаря такой мере городские дети смогут «посмотреть на труд аграриев, фермеров, узнать, как делают всеми любимые продукты, увидеть красоту родной земли», пишет ТАСС.

«Добавлю, что за последние три года около миллиона туристов и экскурсантов посетили объекты сельского туризма, созданные при поддержке Минсельхоза России», — сообщила парламентарий, отметив, что все больше сельхозпроизводителей развивает это направление.

«Уверена, что в течение ближайших трех лет агротуризм может стать заметным трендом в российской индустрии отдыха, а количество сельских туристов вырастет до 7 млн человек в год», — считает Оглоблина.

Источник: Псковская Лента Новостей
