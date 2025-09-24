Псковcкая обл.
Туризм

Порядка 930 млн рублей принесла турсфера Псковской области в прошлом году

30.09.2025 11:32

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел рабочую встречу с министром туризма региона Мариной Егоровой, чтобы обсудить актуальные вопросы развития отрасли. В общем туристическая сфера принесла региону в прошлом году порядка 930 млн рублей. Начиная с 2019 года, этот показатель вырос на 117%, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: правительство Псковской области

Михаил Ведерников напомнил, что у регионального министерства туризма появились новые полномочия в связи с изменением федерального законодательства, в первую очередь, контрольные функции. С 1 сентября этого года средствам размещения, не прошедшим процедуру классификации и не включенным в единый реестр, оказывать гостиничные услуги и размещать рекламную информацию запрещено. Контроль за исполнением норм возложен на министерство туризма региона. Михаил Ведерников попросил доложить о том, как скорректирована работа ведомства и как туротрасль работает после вступления в силу федерального законодательства.

Марина Егорова рассказала, что в настоящее время в реестре — более 160 классифицированных средств размещения, 25% из них вошли в перечень по результатам проведенных контрольно-надзорных мероприятий регионального министерства.

«Добросовестные отельеры соблюдают нормативную документацию, оперативно оформляют все необходимые документы. Сама процедура несложная, но каждый объект размещения должен ее осуществлять самостоятельно», — пояснила министр туризма региона.

Она рассказала губернатору о процедуре, которую проходят специалисты гостиничного бизнеса для классификации гостиниц, отелей, хостелов.

«Данная работа очень важна. Средства размещения подтверждают, что обеспечивают безопасность, создают комфортные условия для наших гостей. Одновременно гостиничные объекты выходят в правовое поле, что благополучно сказывается на региональной экономике», — подчеркнула она.

Глава регионального министерства обратила внимание, что налоговые поступления в региональный бюджет от коллективных средств размещения ежегодно составляют порядка ста млн рублей.

«Здорово, хорошие показатели и темп хороший», — похвалил губернатор.

Еще один вопрос, который затронули на встрече, касался организации деятельности экскурсоводов. Марина Егорова напомнила, что с марта текущего года таким специалистам требуется обязательная аттестация. В связи с этим региональное министерство проводит аттестации экскурсоводов и параллельно осуществляет контроль за теми, кто работает с туристами на территории Псковской области. Специалисты министерства уже совершили контрольные выезды по семи муниципалитетам. Отмечается, что туроператоры все чаще стали пользоваться услугами местных, аккредитованных экскурсоводов. Сейчас в реестре экскурсоводов и гидов-переводчиков зарегистрировано более 230 специалистов.

Глава региона отметил важность контроля за квалификацией экскурсоводов, которые работают с туристами, чтобы не было фактов переворачивания, искажения истории, а гости региона получали достоверную информацию о Псковской земле.

Михаил Ведерников и Марина Егорова обсудили и работу по расширению номерного фонда, которая ведется при поддержке Минэкономразвития. По итогам конкурсного отбора с 2025 по 2027 годы на территории Псковской области планируется реализация четырех проектов по строительству модульных отелей. В общей сложности будет создано около 130 новых номеров. В текущем году средства направят на проекты в Псковском и Печорском округах.

Кроме того, у региона есть возможность привлекать федеральные средства и на поддержку инициатив по развитию национальных туристских маршрутов. В настоящее время в области два таких маршрута: «Александр Невский — имя России» и «С грохотом по фермам, или Глаза боятся, а руки делают».

Марина Егорова обратила внимание, что по итогам подписанного на ПМЭФ соглашения идет работа над запуском нового межрегионального турмаршрута, посвященного Александру Пушкину, который в перспективе может получить статус «национальный». «Работу ведем совместно с Ленинградской областью, Санкт-Петербургом. Маршрут туроператорами на данный момент разработан, в конце осени планируется провести по нему первых туристов», — рассказала министр туризма Псковской области и добавила, что параллельно идет подготовка необходимой документации для получения федерального статуса, что расширит возможности применения государственных средств поддержки.

В завершение общения Марина Егорова поделилась тем, что новое речное пассажирское судно «Иния» было очень тепло встречено жителями и гостями региона. С начала навигации более 6,5 тысячи пассажиров совершили водные прогулки без учета тех, кто воспользовался арендой по заказу. Были доступны и востребованы как классические прогулки с аудиогидом, так и интерактивные программы.

Глава региона поблагодарил за работу и отметил усилия региональной команды по развитию сферы туризма. «Это одна из самых динамично развивающихся отраслей. Сфера туризма уже несколько лет показывает высокие результаты. В Псковской области ежегодный прирост туристов составляет примерно 15–17%. У нас хорошая команда, я вам желаю успехов. Важно, чтобы гости приезжали к нам в большем количестве, чтобы синхронно подтягивалась инфраструктура, увеличивались места размещения», — подытожил Михаил Ведерников.

Пресс-портрет
Ведерников Михаил Юрьевич Губернатор Псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
