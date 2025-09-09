Псковcкая обл.
Туризм

160 средств размещения в Псковской области числятся в федеральном реестре

18.09.2025 14:23|ПсковКомментариев: 0

На сегодняшний день в Федеральном реестре коллективных средств размещения от Псковской области зарегистрировано 160 объектов, общий номерной фонд которых составляет около 7600 мест. Об этом на пресс-конференции в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM» сообщила министр туризма Псковской области Марина Егорова.

«Сейчас ведется большая работа по классификации средств размещения. Мы все знаем, что вступило в действие новое законодательство, и все коллективные средства должны были пройти самооценку, — отметила она. — На сегодняшний день в федеральном реестре числится 160 средств размещения с номерным фондом порядка 7600. И, как сказал губернатор Михаил Юрьевич Ведерников, конечно, этого недостаточно». 

Марина Егорова подчеркнула, что министерство активно работает над выявлением объектов, которые по различным причинам не были включены в реестр.

«Работа сложная, инспекторы выезжают во все уголки нашей области и выявляют те или иные средства размещения», — пояснила министр.

Она также добавила, что, по экспертной оценке, до 2030 года региону не хватает около 2800 номеров: «Это немаленькая цифра, и мы ведем большую работу. Не только с привлечением грантовых средств, но и непосредственно с инвесторами, которые готовы прийти на нашу территорию и создавать различные объекты», — продолжила гостья студии.

«Псковской области нужны как гостиницы три-четыре звезды, так и места для проведения выставочных и деловых мероприятий определенного масштаба. Мы хотели бы видеть в регионе хорошие круглогодичные курорты и инновационные туристические центры», — заключила Марина Егорова.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
