Снеток станет туристическим брендом Псковского округа

Туристическим брендом Псковского муниципального округа станет снеток — мелкая рыба, которая, согласно историческим документам, поставлялась к столу российских царей еще в Средние века. Об этом сообщила глава муниципалитета Наталья Федорова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».



Некоторые работы участников конкурса / Наталья Федорова / «ВКонтакте»

«У каждого муниципалитета Псковской области есть свое уникальное историко-культурные наследие и свой узнаваемый бренд. Псковский округ неразрывно географически и исторически связан с рыболовным промыслом», — подчеркнула Наталья Федорова.

По словам главы, идея уже нашла визуальное воплощение: новогодняя елка округа на Аллее муниципалитетов в Пскове, помимо снопов зерна, символизирующих сельскохозяйственную отрасль округа, была украшена «небольшими рыбками, во внешности которых четко читался снеток».

Для продвижения бренда в конце минувшего года был проведен конкурс «Снеток как туристический бренд Псковского района» среди учащихся общеобразовательных школ района и студентов Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова по специальностям: дизайн, декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, социально-культурная деятельность, этнохудожественное творчество, фото и видео.

«Нам было важно увидеть, как ребята обыграют образ снетка в различных направлениях сувенирной продукции», — пояснила Наталья Федорова.

Победителями среди школьников стали Михаил Нечаев (Серёдкинская школа) в литературной номинации, Яна Жарнакова (Стремуткинская школа) в номинации «Снеток-сувенир» и Вероника Мадеко (Писковская школа) за лучший дизайн стикерпака для мессенджеров. Среди студентов лучшими были признаны Юлия Алексеева, Диана Иванова, Марина Алексеева и Софья Константинова. Все лауреаты конкурса получили ценные подарки, грамоты и благодарности от организаторов – администрации Псковского муниципального округа и Псковского районного центра культуры.

«Мы благодарны всем участникам конкурса за творческие идеи, которые будут использованы в изготовлении сувенирной продукции!» — резюмировала Наталья Федорова.