На острове имени Залита появится скульптура снетка

Декоративную скульптурную композицию снетка установят на острове имени Залита, сообщила глава Псковского муниципального округа Наталья Федорова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

Памятный знак станет частью инициативного проекта «Талабская ярмарка на острове Залита», который предполагает обустройство многофункциональной торговой площадки.

Напомним, туристическим брендом Псковского муниципального округа станет снеток — мелкая рыба, которая, согласно историческим документам, поставлялась к столу российских царей еще в Средние века.