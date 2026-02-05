На острове имени Залита появится скульптура снетка

Декоративную скульптурную композицию снетка установят на острове имени Залита, сообщила глава Псковского муниципального округа Наталья Федорова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Фото: Наталья Федорова / «ВКонтакте»
Памятный знак станет частью инициативного проекта «Талабская ярмарка на острове Залита», который предполагает обустройство многофункциональной торговой площадки.
Напомним, туристическим брендом Псковского муниципального округа станет снеток — мелкая рыба, которая, согласно историческим документам, поставлялась к столу российских царей еще в Средние века.
