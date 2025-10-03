Туризм

Загородный лагерь «Нептун» в Псковском районе хотят восстановить к 2026 году

Загородный лагерь «Нептун» в деревне Елизарово Псковского района решили возродить, сообщил глава Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Фотографии: Борис Елкин / Telegram

«Одной из приоритетных задач является развитие детского отдыха и оздоровления. В связи с этим мной принято решение о возрождении загородного лагеря "Нептун" в деревне Елизарово Псковского района, - написал Борис Елкин. - Мы все видим, как преображается и хорошеет "Радуга". С каждым годом туда хотят попасть всё больше ребят, и, к сожалению, мест на всех не хватает. Ситуацию нужно менять. Именно поэтому я дал поручение начать работы по восстановлению "Нептуна"».

Уже в этом году силами муниципального бюджетного учреждения «Машиностроитель» начнутся подготовительные работы по приведению территории и инфраструктуры «Нептуна» в соответствие с стандартами.

«Наша общая цель – подготовить лагерь к летнему сезону 2026 года», - уточнил Борис Елкин.

Смотрите также Родительская общественность Пскова протестует против переезда лагеря «Нептун» в Гверздонь

Напомним, в 2018 году обсуждалась идея переезда спортивного лагеря «Нептун» в здание бывшей школы деревни Гверздонь Псковского района. Родительская общественность Пскова выступала против инициативы, вопрос прорабатывали со специалистами.