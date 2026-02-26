 
Туризм

Минздрав предложил сделать Анапу курортом федерального значения

0

Анапу планируют наделить статусом курорта федерального значения, соответствующий проект опубликован на портале правовых актов.

«Признать расположенную в Краснодарском крае территорию муниципального образования муниципальный округ город-курорт Анапа общей площадью 981 860 гектаров курортом федерального значения Анапа в границах территории», — говорится в тексте.

Как отмечается в паспорте проекта, такую инициативу предложил Минздрав.

Проект проходит стадию общественного обсуждения и антикоррупционную экспертизу. Также потребуется согласование инициативы с другими ведомствами.

Курорт федерального значения — это территория с уникальными лечебными природными ресурсами (климат, минеральные воды, грязи), которая охраняется, управляется федеральными органами власти и финансируется из федерального бюджета, пишет «Интерфакс». Статус обеспечивает строгие зоны санитарной охраны и развитие инфраструктуры на государственном уровне.

Напомним, отдых на пляжах курортов Анапы и Темрюкского района Краснодарского края, пострадавших от загрязнения мазутом в конце 2024 года, на данный момент невозможен, однако к началу летнего сезона 2026 года ситуация может существенно улучшиться. 

Стоит ли ехать в Анапу в связи с разливом мазута в Черном море, ранее обсудили на радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026