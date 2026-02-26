Минздрав предложил сделать Анапу курортом федерального значения

Анапу планируют наделить статусом курорта федерального значения, соответствующий проект опубликован на портале правовых актов.

«Признать расположенную в Краснодарском крае территорию муниципального образования муниципальный округ город-курорт Анапа общей площадью 981 860 гектаров курортом федерального значения Анапа в границах территории», — говорится в тексте.

Как отмечается в паспорте проекта, такую инициативу предложил Минздрав.

Проект проходит стадию общественного обсуждения и антикоррупционную экспертизу. Также потребуется согласование инициативы с другими ведомствами.

Курорт федерального значения — это территория с уникальными лечебными природными ресурсами (климат, минеральные воды, грязи), которая охраняется, управляется федеральными органами власти и финансируется из федерального бюджета, пишет «Интерфакс». Статус обеспечивает строгие зоны санитарной охраны и развитие инфраструктуры на государственном уровне.

Напомним, отдых на пляжах курортов Анапы и Темрюкского района Краснодарского края, пострадавших от загрязнения мазутом в конце 2024 года, на данный момент невозможен, однако к началу летнего сезона 2026 года ситуация может существенно улучшиться.

