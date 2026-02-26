На месте новой гостиницы «Двор Лапина» в Пскове установили сруб

Деревянный сруб установили на месте реставрации исторической постройки «Двор Лапина» под современную гостиницу, сообщили Псковской Ленте Новостей в Фонде инвестиционного развития Псковской области.

Фотографии: Фонд инвестиционного развития Псковской области

Отмечается, что гостиница предложит 23 комфортабельных номера (общей вместимостью 60 человек), каждый с мини‑кухней и полным оснащением для комфортного пребывания. Проектом предусмотрены: ресепшн‑бар «Двор Лапина» в купеческом стиле XVIII–XIX веков, лобби, круглосуточное кафе, зона хранения багажа и закрытая парковка. В рамках реализации проекта инвестором на текущий момент осуществляется монтаж деревянных перекрытий каменного здания, изготовлен сруб для деревянного здания.

Объём инвестиций составит 159 млн рублей. Срок реализации: 2025–2026 годы. Проект увеличит число мест для размещения и стимулирует рост туристического потока.

«Двор Лапина» состоит из двух зданий - «Дом жилой каменный» (I-я половина XIX века) и «Флигель деревянный» (конец XIX - начало XX века).

Комплекс построек Пивоваренного завода на Островке у стены Окольного города впервые зафиксирован на Межевом плане 1780-х г.г. В экспликации к межевому плану эти постройки показаны деревянными и обозначены как «пивоварня». Владельцы пивоварни того периода неизвестны.

В первой половине XIX в. владельцем водочного и пивоваренного завода в «г. Псков, Солодёжняна Островке, близ Никольских ворот, в переулке» стал порховский купец Прохор Воронин.

Основное производство пива у Воронина размещалось на Островке, а солод варили неподалеку на Никольской улице в здании палат XVII в., которые известны ныне как «Солодежня».

Последним владельцем завода в начале XX в. был псковский купец Лев Лапин. Он благоустроил соседнюю со своим владением территорию Песитского бастиона («Лапиной горки»), обсадил его деревьями, обнес забором, построил беседку. Сквер стал местом отдыха окрестных жителей.

Постройки завода, которые еще сохранялись по периметру участка в 1930-х годах, в послевоенные 1940-е - 1960-е гг. были почти полностью заменены новыми. В 1952 г. строения комплекса использовались Военторгом под склады, а каменный и деревянный дома по ул. Гоголевской - под жилье.

В 1999 г. все существовавшие тогда постройки складов Военторга перешли в частную собственность, использовались под складские помещения частными предпринимателями.