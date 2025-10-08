Туризм

Названы самые популярные среди псковичей направления зарубежного отдыха

С приходом бархатного сезона, который традиционно ассоциируется с осенним отдыхом на море, псковичи активно выбирают места для путешествий, сообщила Псковской Ленте Новостей председатель Псковского областного союза туриндустрии Светлана Баранова. По её мнению, бархатный сезон пока не завершился.

Основными направлениями остаются побережье Черного моря и Крым. Однако, как показывает практика, предпочтения туристов зависят от финансовых возможностей, и разные категории клиентов выбирают различные маршруты.

По словам председателя Псковского областного союза туриндустрии Светланы Барановой, многие отдыхающие рассматривают Абхазию как часть черноморского курортного сегмента несмотря на то, что это отдельное государство. В этом контексте стоит отметить, что псковичи чаще летают в Сочи, чем в Сухум.

В 2025 году снизился интерес к Анапе в связи с разливом мазута в декабре прошлого года.

Наиболее популярными зарубежными направлениями для отдыха по-прежнему остаются Турция и Абхазия.

Что касается изменений в предпочтениях туристов по сравнению с прошлым годом, Светлана Баранова отметила, что значительных сдвигов не наблюдается. «Мы живем в мире, ограниченном возможностями путешествий. У нас есть определенные направления, доступные людям: Турция и Абхазия пользуются одинаковой популярностью», — уточнила она.

Также псковские туристы часто выбирают такие направления, как ОАЭ, Таиланд, Египет и Китай. Высок спрос и на Грузию, Вьетнам, Кубу и Гоа. Среди российских курортов псковичи предпочитают Сочи, Калининград, Крым и Кавказские Минеральные Воды, а также экскурсионные поездки по Золотому Кольцу и в Санкт-Петербург.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что на Черноморском побережье России к концу недели завершится бархатный сезон.