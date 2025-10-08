Туризм

Средний чек на поездку в материковый Китай вырос на 25%

Средний чек на поездку в материковый Китай вырос на 25% и достиг 250 тысяч рублей. Об этом сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. По его словам, на текущий момент Китай входит в топ-5 направлений по популярности туристических поездок, в том числе благодаря отмене виз для россиян.

Представитель РСТ отметил, что после отмены виз цены на перелеты в Китай из России выросли в среднем на 15-25% «при том же объеме авиационных перевозок», пишет RTVI.

При путешествии на Хайнань средний чек на человека составляет 80 тысяч рублей, на материковый Китай — 200-250 тысяч рублей, добавил Горин.