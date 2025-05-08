В России и мире

Китай введет пробный безвизовый режим для граждан РФ

Пекин введет на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян, заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

«С 15 сентября 2025 года по 14 сентября 2026-го для владельцев обычных российских паспортов будет действовать пробный безвизовый режим», — сказал он на брифинге.

Как сообщил президент РФ Владимир Путин в недавнем интервью агентству «Cиньхуа», по итогам прошлого года взаимный турпоток вырос в 2,5 раза и достиг 2,8 миллиона человек.

Москва и Пекин с 1 августа 2023-го запустили безвизовый групповой туристический обмен. По данным Ассоциации туроператоров России, в том же году им воспользовались почти 130 тысяч человек, пишет РИА Новости.