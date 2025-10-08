Туризм

Марина Егорова: В Псковской области сохраняется запрос на увеличение номерного фонда

Стратегию формирования инвестиционного будущего туристической отрасли Псковской области представила министр туризма Марина Егорова на Форуме туристических территорий в Москве. Ключевым фактором успеха она назвала активное участие органов власти в создании условий для бизнеса.

Фото: Марина Егорова / Telegram

«Инвесторам важно видеть вовлечение органов власти в сферу, именно тогда получается реализовать действительно масштабные проекты», — написала Марина Егорова в своем Telegram-канале.

Она подробно остановилась на структуре инвестиций в регионе. В настоящее время в Псковской области реализуются проекты по созданию крупных многофункциональных гостиничных комплексов, парков развлечения и организаций семейного досуга. Общая сумма инвестиций по пяти самым крупным проектам региона составляет более 5,35 миллиарда рублей.

При этом, по ее словам, сохраняется запрос на увеличение номерного фонда — гостиницы категории 3 и 4 звезды, сетевые отели и объекты загородного размещения. Актуальной задачей остается создание инфраструктуры для проведения конгрессных и выставочных мероприятий. Рост популярности автотуризма обуславливает потребность в многофункциональных зонах дорожного сервиса.

«Коллеги отметили, что Псковская область сделала большой шаг в развитии туризма, в том числе в части увеличения объема возвратных туристов. Но мы знаем, что за позитивными впечатлениями гостей стоят мощные инфраструктурные преобразования, которые министерство туризма Псковской области активно продолжит совместно с нашими инвесторами», — заключила Марина Егорова.