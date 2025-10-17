Нам любые дОроги дорОги...

Туризм

Многие считают осень межсезоньем, однако для автомобильных путешествий - это скорее бархатный сезон. Осенние пейзажи, комфортная погода и отсутствие летней суеты сделают поездку особенно приятной. А если для нее уже есть специально разработанные и продуманные маршруты, то такое автопутешествие оставит только самые яркие впечатления. Псковская область может предложить своим гостям не один такой маршрут - нашему региону с богатой историей, красивой природой и разнообразием гастрономических брендов есть чем удивить путешественников.

Подробности о преимуществах путешествий и созданных автомобильных маршрутах по региону узнала Псковская Лента Новостей.

У путешествий на машине масса преимуществ. Во-первых, это свобода выбирать и менять маршрут. Во-вторых, стоимость такой поездки ниже, чем при покупке билетов на общественный транспорт. При этом, перемещение на автомобиле обычно быстрее, чем на поезде или автобусе, что позволяет сэкономить время в пути.

Также - это возможность путешествовать всей семьей или с друзьями, в том числе четвероногими, останавливаться в самых живописных местах. Да и сама дорога становится частью приключений. Особенно, если это путь по Псковской области.

Наш регион привлекает многочисленных гостей тем, что в нем многовековая история сочетается с современной инфраструктурой, которая активно развивается в последние годы. Кроме того, в наших краях много красивых природных локаций, гостеприимных ферм и крестьянских хозяйств, готовых порадовать туристов своими самыми вкусными продуктами: сыром, пряниками и даже псковскими улитками!

Все эти региональные особенности отражены в разработанных специально для автомобилистов маршрутах в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство».

Маршрут «С грохотом по фермам, или Глаза боятся, а руки делают»

Маршрут для тех, кто любит сельский туризм и не прочь попробовать что-то новое и вкусное на гастрообъектах, которые в него входят. Его разработало бюро путешествий «Континент-тур».

Подходит для семей с детьми. Проходит по Пскову, Псковскому, Печорскому и Палкинскому районам и рассчитан на три дня.

Объекты показа: Псков - Сады на Кудебе - Изборский страус - Изборск - Хлебный хутор - Печоры - Льняная губерния - Бумажная мельница - Музей сето

Знакомство с регионом разработчики маршрута предлагают начать с прогулки по Пскову.

После завтрака в центре города можно посетить Псковский кремль с Троицким собором, а также прогуляться до храмов Василия на Горке и Николы со Усохи, памятника Скобарю в Детском парке.

Затем гостей ждут многочисленные объекты сельского туризма. Первым из них может стать фермерское хозяйство «Сады на Кудебе» (д. Синицы, Палкинский район), которое находится в 45 км от Пскова.

«Сады на Кудебе» - это кооперация 12 семей, каждая из которых ведет фермерское хозяйство. Более 30 человек занимается выращиванием различных сортов яблок, садоводством, пчеловодством, сыроделием. В усадьбе также разводят уникальную породу овец - катумские овцы.

Гостей ждет знакомство с тонкостями садоводства, рассказ главы фермерского хозяйства «Сады на Кудебе» Юлии Рощиной о работе на 100 гектарах земли, дегустация фермерской продукции (сезонные овощи и ягоды, мед и продукты пчеловодства, яйца, домашние заготовки и консервация), экскурсия на сыроварню и, конечно, яблоки! Плодовыми деревьями здесь засажено 7 гектаров.

Далее автотуристам предлагают посетить Старый Изборск (25 км от Пскова, 30 минут в пути), где можно разместиться в гостиничном комплексе «Изборск» 3* и вечером побродить по живописным окрестностям.

После завтрака в гостинице можно отправиться на экскурсию по Старому Изборску, посетить крепость, прогуляться к святым источникам Словенским ключам.

Следующая точка маршрута - «Королевство народности сето» в д. Сигово (11 км, 15 мин. в пути). В традиционной крестьянской усадьбе семьи Кюлаотс XIX - нач. XX вв. туристов встретит представительница малой народности в национальном костюме. Гостей ждет знакомство с бытом и традициями народности сето, участие в приготовлении местных угощений, трапеза с тыквенным компотом и традиционным пирогом народа сето.

После традиционных сетосских пирогов путешественников ждет еще одно интересное место - экоферма «Изборский страус» в д. Залавье и фермерский обед в кафе «Страус-Хаус».

Деятельность экофермы организована на принципах органического сельского хозяйства, здесь не применяют химические удобрения, пестициды, регуляторы роста и антибиотики, что в результате дает возможность предложить потребителю продукцию, которую можно не только приобрести, но и попробовать в виде готовых блюд в фермерском кафе. Посещение включает кормление страусов, кроликов, овец.

Еще один пункт маршрута, где успеют побывать туристы, - КФХ «Барановское» в д. Усадище. На ферме выращивают 20 сортов малины со всего мира, а также ежевику, голубику, смородину. Экскурсия с дегустацией продуктов из ягод и фруктов: мармелада, сливы со специями, ягоды, протёртой с сахаром, варенья, конфитюра, наливок и вина. В разгар сезона плоды можно пробовать прямо с кустов.

После вечера и ночи в Изборске, можно отправиться в Печоры (30 км от Изборска, 30 мин. в пути) - на экскурсию по Псково-Печерскому монастырю. А затем посетить д. Тайлово (4,5 км от Печор, 10 мин. в пути) и принять участие в мастер-классе по изготовлению бумаги в «Бумажной мельнице».

А оттуда можно направиться в д. Сорокино, на «Хлебный хутор». Это настоящая русская деревня, место уютное и гостеприимное. Туристов ждут обед из фермерских продуктов, дегустация натуральных сладостей (воздушного зефира с клюквой, маковых конфет ручной работы), мастер-классы по исконно русским ремёслам, а также прогулка по эко-тропе и общение с животными.

Таким образом, за три дня гости региона могут максимально насладиться отдыхом на природе и вкуснейшими фермерскими продуктами.

Маршрут «Путешествие по псковским хуторам, яблочным садам и к ароматным пряникам»

Все предлагаемые туристам точки этого маршрута не объедешь и за неделю. Потому что гастрообъекты есть в каждом районе Псковской области!

Разработчики маршрута называют Псковскую область кулинарным раем и предлагают туристам самим выбрать то, что им по душе и по пути.

«Последние несколько лет гастрономический туризм активно развивается как полноценное туристическое направление. Не удивительно - ведь Псковская область является кладезем гастрономических брендов. Причем абсолютно нетипичных для Северо-Западного региона», - отмечают авторы проекта.

Какие же бренды можно найти в нашем регионе? Прежде всего, легендарные пряники, полюбившиеся жителям и гостям региона. Ведь это не только вкусное лакомство, но и необычный сувенир. В разных уголках области есть пряничные мастера, каждый со своим подходом и изюминкой.

В регионе работают сыроварни - небольшие и крупные, семейные и паевые. Разные абсолютно, но объединяет их одно - высокое качество продукции. И удивительный вкус сыров. Также популярны рыба, улитки, не уступающие французским, псковские цукаты, вкуснейший мармелад, сидр из местных яблок. А это значит - пора в волшебное путешествие по стране вкуса и незабываемых впечатлений!

Маршрут «Природа памяти - Память природы»

Это маршрут для любителей истории родной страны и ее природы.

Его длина - 46 км. Время прохождения - 24 часа.

«Трансграничный туристский историко-патриотический маршрут «Природа Памяти - Память природы», расположенный на территории партизанского края РФ и Республики Беларусь, создан в память о борьбе с фашизмом и героических подвигах всех тех, кто пережил войну. Маршрут проходит по особо охраняемой природной территории, хранящей память о войне», - сообщают авторы проекта.

Знакомство с «памятью природы» предлагают начать с посещения визит-центра Национального парка «Себежский» (Себеж, улица 7 Ноября, 28). Здесь посетители могут узнать общую информацию о маршруте, заказать экскурсии, приобрести сувенирную и полиграфическую продукцию.

А первой точкой маршрута может стать «ДОТ» в д. Дедино. Экспозиция рассказывает о «Линии Сталина», устройстве долговременных огневых точек и подвиге пограничников в годы Великой Отечественной войны. У входа в ДОТ установлен часовой, стаффаж реального пограничника - Конопаткина, служившего на границе с 1934 года, история которого была предоставлена Пограничным управлением ФСБ России по Псковской области.

Затем туристам предлагают посетить мемориальный комплекс «Курган Дружбы», воздвигнутый в честь боевого содружества партизанских отрядов, он расположен на границе России, Латвии и Беларуси и символизирует единство трех народов.

Важно: комплекс «Курган Дружбы» находится в пограничной зоне, для посещения необходимо согласование с пограничным управлением.

Также в маршрут входит деревня Глубочица, где недавно открыли памятник партизанке Марии Натунич, зверски убитой фашистами в 1942 году, и экспозиция «Сожженные деревни» в дер. Бондари. В Себежском районе было сожжено 298 деревень, 107 из которых не были восстановлены.

«Со дня Великой Победы прошло уже более 80 лет, и осталось не так много очевидцев тех событий. Но природа хранит всё: фундаменты сожженных деревень просматриваются сквозь густые заросли травы, поисковики каждый год находят и возвращают из небытия останки сотен солдат, так и не вернувшихся с полей сражений той войны. В густых лесах и на бескрайних лугах, в незарастающих окопах и в искореженных, израненных осколками деревьях живет наша память и не дает забыть о тех страшных временах и о том, какая неимоверная цена заплачена за нашу мирную жизнь», - отмечают разработчики маршрута.

Маршрут «Александр Невский - имя России»

Маршрут объединяет основные исторические достопримечательности, значимые объекты культурного наследия Псковской земли и места, связанные с именем святого благоверного князя и полководца. Однако это не только экскурсии, но интерактивы, квесты и мастер-классы.

Путешествие рассчитано на три дня и включает в себя такие точки на карте, как Псков, дер. Самолва, Изборск и Печоры.

Разработчик маршрута ООО «Славянский тур» предлагает три адаптированных варианта: для школьных групп, семей с детьми и для активных пожилых людей.

Первый день полностью посвящен Пскову. Гостям предлагается обзорная автобусно-пешеходная экскурсия «Александр Невский - гордость Пскова»: проезд по исторической центральной части города с осмотром памятников гражданской архитектуры XVII в., Поганкиных палат, памятника княгине Ольге, храмов, внесенных в список ЮНЕСКО. Также в программе осмотр Ольгинской часовни и инсталляции «Россия начинается здесь» на фоне Псковского кремля.

Затем туристов ждет посещение Псковского кремля: участие в интерактивной театрализованной программе «Богатырская застава» и осмотр выставки «Господин Псков», знакомство с бытом и жизнью псковичей в Средневековье, традициями военного дела. На выставке представлен подлинный меч могучего князя Довмонта-Тимофея - защитника Псковской земли.

После размещения в гостинице знакомство с городом продолжится на квесте «По следам Александра Невского» с посещением Спасо-Преображенского собора Мирожского монастыря ХII в., Покровского комплекса, воинского храма Святого Благоверного Великого князя Александра Невского (начало ХХ в.).

Также вечером возможно посещение монумента «Ледовое побоище» на горе Соколиха, посвященного великому князю Александру Невскому и его дружине.

Во второй день путешественники могут отправиться на экскурсию «К месту легендарного сражения - Ледовое побоище» (115 км). В деревне Самолва их ждет экскурсия по музею «Ледовое побоище», посвященная событиям на Руси XIII в. и победе Александра Невского на льду Чудского озера 5 апреля 1242 г., покупка сувениров, фотосессия, чаепитие с пирогами Причудья.

Следующая точка маршрута - мемориальный комплекс «Князь Александр Невский с дружиной», открытый 11 сентября 2021 года.

А отдохнуть от экскурсий и пообедать можно на базе отдыха на берегу Чудского озера (45 км).

Третий день поездки авторы маршрута предлагают посвятить «Каменным стражам земли Псковской» - Изборску и Печорам. В Изборске (30 км) туристов ждет экскурсия «Железный град» с осмотром и посещением древнего городища IX века, Труворова креста, Городищенского озера, Словенских ключей, представляющих собой каскад из дюжины водопадов, Изборской крепости. Также можно побывать на выставке «А. Невский. Спаситель Русской земли» и принять участие в мастер-классе «БОйкая изБОрская наБОйка». И в заключение отведать блинов в музейном кафе.

После недолгого переезда в Печоры (20 км от Изборска) гости познакомятся с Псково-Печерской крепостью XVI в, служившей надёжной защитой западных границ Русского государства, и архитектурным ансамблем Свято-Успенского Псково-Печерского мужского монастыря.

Маршрут «Князь Александр Невский»

Этот маршрут - межрегиональный. Он проходит по территории Санкт-Петербурга, Ленинградской, Псковской, Новгородской областей и объединяет объекты, связанные с именем Александра Невского. Следуя по маршруту, можно увидеть места легендарных битв, города, освобожденные и основанные князем.

Протяженность маршрута составляет 1062 км. Продолжительность - от 3 до 7 дней.

Маршрут разработан комитетом по туризму Псковской области для автотуристов, путешествующих на своем личном автомобиле: семей с детьми, людей с активной позицией 35-65 лет, интересующихся историей России.

Маршрут начинается с площади Александра Невского в Санкт-Петербурге, продолжается в Александро-Невской лавре. Затем путешественникам предлагается посетить мемориальный комплекс раки Александра Невского в Эрмитаже. Караванеры в Санкт-Петербурге могут разместиться в кемпингах.

Затем автопутешественники направляются в Гдов. Остановку в пути для отдыха можно сделать в городе Кингисепп.

В Гдове туристам предлагают осмотреть крепость, которая сложена из гранитных валунов и считается уникальной, музей истории края, где среди экспонатов - материалы о Ледовом побоище. В 2 км от Гдова находится побережье Чудского озера, где при желании можно отдохнуть и увидеть невероятные закаты.

Караванеры могут разместиться на базе отдыха «Тридевятое царство», расположенной на берегу озера. В «Тридевятом царстве» есть свой яхт-клуб, прокат квардроциклов, лодок, велосипедов, также возможно заказать экскурсию, поиграть в пейнтбол, волейбол, футбол.

Затем их ждет переезд в деревню Самолва. В сентябре 2021 года там торжественно открыт мемориальный комплекс «Александр Невский с дружиной», который представляет собой скульптурную композицию из фигур великого полководца и витязей, над которыми развеваются хоругвь и два стяга, высотой более 20 метров. На обратной стороне монумента, обращенной к предполагаемому месту битвы в 1242 году, находится мозаичное панно.

Также в деревне Самолва находится музей истории «Ледовое побоище», посвященный истории русско-ливонской войны 1240-1242 гг. и «Музей рыбацкого края. Самолвовский амбар». В экспозицию музея входит этнографическая тематика рыбацкой деревни и предметы крестьянского быта.

Кобылье городище - самое близкое место к предполагаемому месту Ледового побоища. Здесь можно увидеть памятник князю Александру Невскому и Поклонный крест, установленный в честь 750-летия Ледового побоища. А также памятник псковской архитектуры XV века - церковь Архангела Михаила.

Следующая точка маршрута - Псков. Здесь традиционно предлагают к осмотру кремль. В областном центре можно посетить разнообразные экскурсионные программы, включая интерактивную программу, связанную с Александром Невским, а в вечернее время - активно отдохнуть. Организовать отдых помогут в Туристском информационном центре Псковской области.

Автотуристы в Пскове могут остановиться в СТК «Раздолье». Кемпинг расположен в тихом живописном месте в сосновом лесу в 15 минутах езды от центра Пскова (по Ленинградскому, затем Крестовскому шоссе). На территории разбит верёвочно-канатный парк, есть спортивные площадки для футбола, волейбола, баскетбола, мини-гольфа, работает ресторан-кафе.

Отдельный объект показа - монумент «Ледовое побоище». Гора Соколиха, на которой расположен памятник, находится на пути следования войск Александра Невского в 1242 году. В хорошую погоду возможно совершить полет на параплане вокруг памятника.

Из Пскова туристам предлагают отправиться в Псково-Печерский монастырь - духовный и культурный центр, один из самых крупных мужских монастырей с непрерывной многовековой историей и замечательным архитектурным ансамблем XIV-XIX веков. А затем - в Старый Изборск, один из древнейших городов России.

Караванеры могут остановиться в кемпинге «Мальская долина». В непосредственной близости лагеря располагается всё необходимое для комфортного отдыха: кафе с панорамным видом на Мальскую долину, туалеты, краны для набора питьевой воды в баки, душ. Также гостей готовы принять туристско-спортивный центр «Березовый хутор» и кемпинг «Sky Ранчо».

Следующая точка маршрута - Порхов. Город основан князем в 1239 году как пограничная крепость, защищающая Новгородское княжество. В крепости находится деревянная часовня Александра Невского. На территории крепости можно посетить «Дом ремесел», где организуются различные мастер-классы по плетению из трав, лозы, ткачеству.

Затем маршрут уходит в соседние регионы. Туристов ждут Великий Новгород с одной из крупнейших средневековых крепостей на Северо-Западе России, Старая Ладога с храмом св. Георгия Победоносца где, по преданию, в 1240 году князь Александр Невский освятил свой меч, и Санкт-Петербург с диорамой «Невская битва».

«Это очень хорошо, что создаются новые тематические маршруты, которые позволяют людям акцентировать свое внимание на каких-то отдельных аспектах достопримечательностей Псковской области. У нас действительно очень разноплановые объекты. И люди семейные, садящиеся за руль своего автомобиля, хотели бы спланировать свое путешествие. Разработанные маршруты как раз предлагают такие варианты для семейного отдыха», - отметила председатель Союза туриндустрии Псковской области, директор бюро путешествий «Континент» Светлана Баранова.

Однако, по ее словам, в век высоких технологий хочется, чтобы это были не просто маршруты, где перечислены объекты, а реальные ресурсы с возможностью забронировать, уточнить, обсудить конкретные услуги. То есть, давали бы контакты непосредственно объектов, которые указаны по маршруту.

То есть многое уже сделано, но впереди предстоит еще много работы. Существующие маршруты будут усовершенствоваться. И, конечно, появляться новые. Потому что Псковской области есть чем удивить. Добро пожаловать в наш регион!

Светлана Синцова, по материалам Туристического портала Псковской области