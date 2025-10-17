Туризм

Российский рекордсмен Колесников начал новое путешествие по Псковскому краю

Известный российский путешественник и рекордсмен Александр Колесников, автор самого длинного автопробега по России под названием «Аритмия по России», начал новую экспедицию по Псковщине. На данный момент он уже две недели путешествует по региону, а завершит свой автотрип примерно через три недели в Пскове. Сейчас Колесников находится в Новосокольниках. Об этом Александр Колесников сообщил в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Александр Колесников / Telegram

В конце 2024 года путешественник получил официальное признание своего достижения. Согласно данным Международного агентства регистрации рекордов «Интеррекорд», он установил рекорд, совершив самое длинное путешествие по России протяженностью 37 000 километров. Его маршрут, проложенный на автомобиле УАЗ Патриот 2012 года, имел символичную форму кардиограммы и занял почти 6 месяцев — с 9 мая по 25 октября 2024 года. Финишной точкой маршрута стала Советская Гавань в Хабаровском крае.

За время экспедиции Александр Колесников пережил множество уникальных моментов:

Искупался в четырех морях и в озере Байкал;

Спас вахтовика на Ямале;

Провел ночь в деревенском доме в Сибири;

В Териберке всю ночь рассказывал байки с местными жителями;

В Хабаровском крае угостился крабами в одной из местных семей;

Встретил на дороге лося, который едва не протаранил его автомобиль;

Преодолел сложный горный перевал Бугузун на пути из Алтая в Тыву;

Случайно встретился с мэром Советской Гавани, когда тот проезжал мимо во время фотосессии путешественника.

Тогда Александр Колесников завершил самый длинный автомобильный маршрут по России за всю историю человечества в Советской Гавани, и в его «кардиомаршруте» был Псков. Путешественник уже посещал Благовещенск в январе этого года, планируя новые приключения. Сейчас, вернувшись в Псковщину, он решил более подробно изучить регион, который приглянулся ему еще в прошлом году. Целью новой поездки является желание увидеть больше достопримечательностей и пообщаться с местными жителями. В своем Telegram-канале «Аритмия по России» он уже делится яркими впечатлениями от встреч с псковичами.