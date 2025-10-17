Туризм

Турист из Южной Кореи рассказал, что больше всего впечатляет в Пскове

Турист из Южной Кореи Сокву Ким приехал в Псков по рекомендации встречного попутчика. Об этом сообщили в Туристском информационном центре Псковской области, который посетил турист.

Фото: Туристский информационный центр Псковской области/ Telegram-канал

Совку Ким начал своё путешествие две недели назад в Томске. Там он встретил попутчика, который порекомендовал ему посетить город Псков. Он рассказал, что был впечатлён старинной архитектурой и великолепными фресками в монастыре.

«Хотя я мало что знаю об истории, но уверен, что в этом городе больше красивых пейзажей, чем в других городах, которые я когда-либо посещал» - отметил он.