Туризм

В Псковской области стартовал информационный тур, посвященный 100-летию со дня кончины святителя Тихона

В Псковской области в рамках сотрудничества Министерства туризма и Псковской митрополии начался специальный информационный тур, приуроченный к 100-летию со дня кончины святителя Тихона, патриарха Всероссийского, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской епархии.

Фото здесь и далее: Псковская епархия

Участниками тура стали представители местной туриндустрии, включая туроператоров Пскова, а также специальный гость — стажер программы «Герои Земли Псковской».

В рамках программы тура, в храме во имя святителя Тихона города Великие Луки участники тура молились за молебном угоднику Божию. Настоятель храма иерей Вадим Яковлев провел для гостей экскурсию и духовную беседу.

Также участники тура посетили музей-усадьбу и малую родину святителя Тихона (Беллавина) на погосте Клин и храм в честь святителя в поселке Кунья, где прихожане храма за теплой беседой поделились своими исследованиями о Всероссийском патриархе