Туризм

В России предложили закрепить деловой туризм в законодательстве

Союз агентств делового туризма (САД) выступил с инициативой создания отдельного кода Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД) для компаний, занимающихся организацией деловых поездок. Об этом говорится в письме председателя правления САД и вице-президента Российского союза туриндустрии Дмитрия Горина, направленном замминистра экономического развития Дмитрию Вахрукову.

Изображение сгенерировано нейросетью «Шедеврум»

Сейчас компании, работающие в сфере делового туризма, используют коды 79.11 (деятельность туристических агентств), 79.12 (деятельность туроператоров) и 79.90 (прочие услуги по бронированию). Однако, по мнению САДа, отсутствие отдельного кода делает рынок непрозрачным, мешает формированию единых стандартов работы и затрудняет оценку вклада отрасли в экономику страны.

Рынок делового туризма остается «невидимым» для государства и инвесторов, сказала руководитель сервиса «Островок Командировки» Любовь Васильева. По ее словам, компании, занимающиеся бизнес-поездками, вынуждены работать в рамках правил, созданных для массового туризма, что создает проблемы при взаимодействии с банками и госорганами, пишут «Известия».

Минэкономразвития считает предложение САДа избыточным, сказал «Известиям» его представитель. По его словам, введение отдельного ОКВЭДа приведет к дублированию существующих кодов и усложнит статистический учет.

При этом в отрасли убеждены, что новая классификация позволит государству точнее видеть масштабы отрасли, а компаниям — привлекать инвестиции и участвовать в профильных госпрограммах.

«Отдельный код позволит навести порядок в закупках и защитить рынок от недобросовестных игроков», — подчеркнула исполнительный директор сервиса Trivio Татьяна Леньшина.

Объем рынка делового туризма в 2024-м превысил 1,57 трлн рублей, что на 27% больше показателя годом ранее, следует из данных САДа. На долю деловых поездок приходится более 18% всех турпоездок, отмечают в отраслевой организации.