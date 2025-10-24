Туризм

В новой гостинице Cosmos в Пскове будет 76 рабочих мест

Строительство нового гостиничного комплекса Cosmos Smart в Пскове увеличит гостиничный фонд города на 120 номеров и создаст 76 новых рабочих мест, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Видео: Михаил Ведерников / Telegram

В Москве глава региона провел рабочую встречу с президентом акционерного общества «Космос отель групп» Александром Биба, они обсудили вопросы сотрудничества.

«Потенциал у Псковской области большой. В 2024 году регион посетило более полумиллиона туристов, что на 17% больше, чем годом ранее. По итогу этого года снижения тоже не ожидаем. В пиковый период номерной фонд региона загружен на 100%, на сегодняшний день дефицит мест размещения составляет порядка 2 800 гостиничных номеров. Мы открыты к взаимодействию и сотрудничеству, готовы помогать нашим инвесторам на всех этапах. И рады, что бренд «Космос отель групп» теперь будет присутствовать и в нашем регионе», - написал по итогам встречи Михаил Ведерников.

Губернатор напомнил, что компания уже приступила к строительству нового гостиничного комплекса Cosmos Smart в Пскове. Работы ведутся при поддержке президентского нацпроекта «Туризм и гостеприимство».