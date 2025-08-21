Строительство гостиницы «Космос» идет по графику — министерство туризма Псковской области

Информация о заморозке строительства гостиницы «Космос» в Пскове не соответствует действительности, работы ведутся по графику, сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве туризма Псковской области.
Стройплощадка. Фото сделано в мае 2025 года
В официальном ответе на запрос ПЛН отмечается, что проект находится в стадии реализации, завершены археологические раскопки, приступили к строительству гостиницы.
В данный момент производится бетонирование вертикальных конструкций первого этажа, а также выполняются работы в рамках реализации технического присоединения к сетям энергоснабжения и к наружным сетям водоснабжения и канализации.
Предварительно согласовано место расположения трансформаторной подстанции с учетом зон охраны объектов культурного наследия, ведется разработка проектно-сметной документации.
Отмечается, что объем инвестиций не менялся за время строительства гостиницы.
Плановое завершение строительных работ по созданию гостиницы и ввод в эксплуатацию объекта запланирован на 31 декабря 2027 года.
Напомним, к строительству гостиницы приступили в мае 2024 года.
Археологи обнаружили здесь руины горнов для выплавки металла и производство нательных крестиков.