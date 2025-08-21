Туризм

Строительство гостиницы «Космос» идет по графику — министерство туризма Псковской области

Информация о заморозке строительства гостиницы «Космос» в Пскове не соответствует действительности, работы ведутся по графику, сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве туризма Псковской области.

Стройплощадка. Фото сделано в мае 2025 года

В официальном ответе на запрос ПЛН отмечается, что проект находится в стадии реализации, завершены археологические раскопки, приступили к строительству гостиницы.

В данный момент производится бетонирование вертикальных конструкций первого этажа, а также выполняются работы в рамках реализации технического присоединения к сетям энергоснабжения и к наружным сетям водоснабжения и канализации.

Предварительно согласовано место расположения трансформаторной подстанции с учетом зон охраны объектов культурного наследия, ведется разработка проектно-сметной документации.

Отмечается, что объем инвестиций не менялся за время строительства гостиницы.

«В соответствии с инвестиционным соглашением между правительством Псковской области и ООО "Космос отель Псков", объем вложений на реализацию проекта запланирован в размере 1 140 млн рублей, данная цифра не менялась после подписания соглашения», - отметили в министерстве.

Плановое завершение строительных работ по созданию гостиницы и ввод в эксплуатацию объекта запланирован на 31 декабря 2027 года.

Напомним, к строительству гостиницы приступили в мае 2024 года.

