Туризм

«Суточно.ру»: «сонный» туризм стал приоритетом на ноябрьские праздники

02.11.2025 09:40|ПсковКомментариев: 0

Культурные развлечения, гастрономия, цифровой детокс, отдых на природе и «сонный» туризм стали приоритетными видами досуга для туристов на ноябрьские праздники, выяснили аналитики сервиса «Суточно.ру». 

На ноябрьские праздники россияне поехали за культурными развлечениями, гастрономией, цифровым детоксом, отдыхом на природе вдали от мегаполисов и «сонным» туризмом. При этом у россиян существенно вырос интерес к Ярославлю, Туле, Пскову, Рязани и Минску - на 50% по сравнению с прошлым годом. Кроме того, повысился спрос на Суздаль, Архангельск, Сортавалу - в среднем на 20%, пишет «ТАСС».

Отмечается, что самыми популярными городами для поездок стали Москва, Санкт-Петербург и Минск. Также в топ-10 направлений на праздники вошли Сочи, Калининград, Казань, Нижний Новгород, Ярославль, Краснодар, Кисловодск.

«Курорты на эти праздники в целом не пользуются особой популярностью, россияне предпочли поехать недалеко от дома в соседние города. Средняя длительность бронирований составляет три дня, наибольшая часть резервов приходится на семьи и компании друзей. Все большей популярностью пользуется формат отдыха slow life - с минимумом гаджетов, уединением и фокусом на природе и восстановлении», — рассказал директор по маркетингу российского сервиса онлайн-бронирования жилья «Суточно.ру» Айрат Мусин.

Согласно исследованию, средняя стоимость аренды жилья в целом по России на ноябрьские праздники составила 4,5 тыс. за сутки. Прирост ставки за год - 15%. Арендные ставки по популярным городам распределились следующим образом: в Минске - 6 570 рублей за сутки, Нижнем Новгороде - 5 575 рублей, Москве - 5 420 рублей, Ярославле - 4 920 рублей, Казани - 4 690 рублей, Санкт-Петербурге - 4 070 рублей, Кисловодске - 4 255 рублей. Дешевле всего из популярных направлений аренда оказалась в Сочи - 3 890 рублей, Краснодаре - 3 865 рублей и Калининграде - 3 465 рублей.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0
