Туризм

Спрос на обучение горнолыжному спорту вырос в России на 22%

Где стало больше посуточного жилья, какие цены предлагают арендодатели на квартиры и дома, а также как изменились спрос и предложение на занятия горнолыжным спортом, рассказали в сервисах «Авито Путешествия» и «Авито Услуги».

Фото: freepik

Предложение посуточной аренды квартир значительно выросло в нескольких регионах. В Архызе оно увеличилось на 109%, в Южно-Сахалинске — на 39%, а в Красноярске — на 28%. Самые доступные цены на квартиры предлагают Златоуст (3100 рублей в сутки), Нижний Тагил и Красноярск (по 3300 рублей).

Златоуст привлёк наибольшее количество бронирований (+300%), за ним следуют Нижний Тагил (+186%) и Губаха (+179%). Спрос на посуточную загородную недвижимость вырос в Южно-Сахалинске (+92%) и Кировске (+54%). Красноярск, Губаха и Кировск показали наибольший рост бронирований загородного жилья.

По данным «Авито Услуг», спрос на обучение горнолыжному спорту вырос на 22%, а число предложений инструкторов увеличилось на 7%. Кемеровская область показала самый высокий рост спроса на тренировки — на 82%. Мурманская область также демонстрирует значительный рост интереса к занятиям, спрос там увеличился на 37%.

Горнолыжный сезон становится фактором роста не только для индустрии гостеприимства и спортивной отрасли: курорты превращаются в центры активного отдыха и событийного туризма, а сопутствующие услуги становятся важной частью локальной экономики. Так, спрос на ведущих мероприятий в таких локациях вырос по сравнению с сентябрем (+8%), музыкальные группы (+14%) и услуги фото- и видеографов (+6%).

Наибольший рост в услугах креативного сектора зафиксировали в Кабардино-Балкарии — с началом зимнего сезона на курорте «Эльбрус» спрос на услуги креативного сектора вырос на 28%.