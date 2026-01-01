Михаил Ведерников призвал псковичей отдохнуть в родном регионе в новогодние каникулы

Последовательность развития туристической инфраструктуры отметил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Михаил Ведерников / Telegram

«Продолжительные выходные – идеальное время, чтобы собраться с близкими и по‑настоящему отдохнуть: просто быть вместе и никуда не спешить. В зимние каникулы радостно видеть, как много людей отправляются в дорогу. И, что особенно ценно, жители Псковской области наравне с гостями активно открывают для себя свой регион. Последовательно, шаг за шагом, мы развиваем туристическую инфраструктуру», - сообщил губернатор.

Он подчеркнул, что наибольший интерес сейчас вызывает загородный отдых: кемпинги среди сосен, уютные базы отдыха на берегах многочисленных озёр.

«С 2023 по 2024 годы при государственной поддержке создано 279 новых гостиничных номеров в модульных средствах размещения – все они расположены в местах с красивейшей природой. В 2025 году в рамках президентского нацпроекта «Туризм и гостеприимство» началась реализация двух инвестиционных проектов по расширению номерного фонда: весной появится ещё 14 номеров. На загородных объектах уже кипит жизнь: анимационные программы, мастер‑классы, гастрономические открытия, банные ритуалы. Успейте отправиться в путешествие по Псковской области на зимних каникулах или запланируйте свой отдых на ближайшие месяцы», - подытожил Михаил Ведерников.