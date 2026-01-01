Туризм

Михаил Ведерников призвал псковичей отдохнуть в родном регионе в новогодние каникулы

1

Последовательность развития туристической инфраструктуры отметил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Михаил Ведерников / Telegram

«Продолжительные выходные – идеальное время, чтобы собраться с близкими и по‑настоящему отдохнуть: просто быть вместе и никуда не спешить. В зимние каникулы радостно видеть, как много людей отправляются в дорогу. И, что особенно ценно, жители Псковской области наравне с гостями активно открывают для себя свой регион. Последовательно, шаг за шагом, мы развиваем туристическую инфраструктуру», - сообщил губернатор.

Он подчеркнул, что наибольший интерес сейчас вызывает загородный отдых: кемпинги среди сосен, уютные базы отдыха на берегах многочисленных озёр.

 

«С 2023 по 2024 годы при государственной поддержке создано 279 новых гостиничных номеров в модульных средствах размещения – все они расположены в местах с красивейшей природой. В 2025 году в рамках президентского нацпроекта «Туризм и гостеприимство» началась реализация двух инвестиционных проектов по расширению номерного фонда: весной появится ещё 14 номеров. На загородных объектах уже кипит жизнь: анимационные программы, мастер‑классы, гастрономические открытия, банные ритуалы. Успейте отправиться в путешествие по Псковской области на зимних каникулах или запланируйте свой отдых на ближайшие месяцы», - подытожил Михаил Ведерников.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026

Рейтинг@Mail.ru