Более 20 новых знаков туристской навигации появились в Невельском районе в 2025 году

21 новый знак туристской навигации к воинским захоронениям и памятным местам Великой Отечественной войны установили в Невельском муниципальном округе в 2025 году. Об этом сообщили в министерстве туризма Псковской области.

Фото: Министерство туризма Псковской области

Знаки установили на средства субсидии министерства туризма Псковской области выданной администрации Невельского муниципального округа. Указатели помогают найти путь к мемориалам, воинским захоронениям и историческим местам боевой славы.

«Знаки помогают самостоятельно посещать памятные места школьным группам, поисковым отрядам и родственникам солдат.

Основа для туризма - инфраструктура формирует условия для осознанного и глубокого знакомства с героической историей Невельской земли. Эта работа — наш общий вклад в сохранение памяти», - отметили в министерстве.