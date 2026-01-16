Среднее время нахождения туристов в Псковской области увеличилось до 3-4 дней

Среднее время нахождения туристов на территории Псковской области увеличилось до 3-4 дней. Такие данные озвучила заместитель губернатора Псковской области Ольга Тимофеева в эфире ПЛН FM (102,6 FM).

«По оперативным данным, у нас стабильно идет увеличение количества людей, которые приезжают в регион. Если сравнить с 2024 годом, то это плюс 10-15% точно. Второй показатель – это количество экскурсантов. Вот здесь мы говорим про 2 миллиона, 2,5 миллиона. Это количество предоставляют как раз музейные комплексы, выставочные. Те, которые работают по билетам, где по билетам происходит посещение. Но мы для себя в приоритете держим первый показатель. Если мы говорим про качественные показатели – по продолжительности нахождения в регионе, то мы уже перешагнули порог в 1-2 дня. Сейчас это 3-4 дня», – сообщила Ольга Тимофеева.

Она пояснила, что данные поступают только из тех гостиниц, которые состоят в реестре Минэкономразвития. Для понимания полной картины Псковскую область планируют включить в пилотную программу по отслеживанию количества приезжих, останавливающихся в гостевых домах, чего сейчас не происходит.

«Информацию о количестве людей, которые прибывают и размещаются в гостиницах Псковской области, нам дают гостиницы, которые прошли классификацию, и те, которые стоят в реестре Минэкономразвития. Гостевые дома, допустим, такую статистику не дают. Поэтому мы и говорим о том, что для полноты понимания ситуации мы пытаемся войти в пилотный проект по отслеживанию этих данных. Это ключевой показатель. И от этого ключевого показателя, от его исполнения, нам предоставляется единая субсидия Минэкономразвития», – подытожила Ольга Тимофеева.