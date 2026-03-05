Первая «Школа агротуризма» состоится в Пскове в мае

С 20 по 22 мая в Пскове пройдет «Школа агротуризма», ориентированная на развитие туризма на сельских территориях. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области, цель комплексной образовательной программы — популяризация и вовлечение фермеров, сельхозтоваропроизводителей и предпринимательского сообщества в сферу аграрного туризма, а также привлечение туристического потока на сельские территории.

Изображение: Фонд инвестиционного разивтия Псковской области

Экспертами «Школы агротуризма» выступят представители научных и образовательных организаций, профильных ассоциаций, руководители ведущих предприятий агротуризма и индустрии гостеприимства, туроператоры, а также ведущие специалисты туристской отрасли страны.

Участники проекта познакомятся с лучшими практиками передовых предприятий агротуриндустрии, обсудят вопросы использования земель сельскохозназначения, маркетингового продвижения агротуристских объектов, организации событийного туризма, улучшения сервиса и создания уникального торгового предложения, выстраивания отношений с локальными туроператорами и включения в туристские маршруты объектов агротуризма.

В практическую часть программы войдут посещение успешных агротуристских объектов региона с целью ознакомления и передачи опыта. В обучающей программе примут участие представители семи регионов страны.

«Мероприятие даст дополнительный импульс для развития отрасли в регионе. Эта школа — не просто обучение, а практический старт для нового направления. Она поможет фермерам трансформироваться: из производителей сырья — в хозяев многофункциональных усадеб и создателей уникального гостеприимного опыта. Это прямой путь к диверсификации доходов и повышению устойчивости бизнеса», — отметила заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева.

«Повышение роли туристической отрасли в экономике страны определены национальными целями. И здесь у агротуризма и сельского туризма есть возможность занять заметную нишу. В рамках школы мы даем инструменты, которые позволяют интегрировать агротуризм в бизнес-модель хозяйства: от расчета окупаемости гостевого дома до упаковки локального продукта так, чтобы он становился "магнитом“ для туриста», — сказала советник председателя правления Россельхозбанка Любовь Белеску.

«Школа агротуризма» организована Россельхозбанком и правительством Псковской области в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство», при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ, соорганизатором проекта являются Общенациональный союз индустрии гостеприимства и проектный офис ОСИГ АНО «Мастерская гостеприимства».

Мероприятие пройдет в правительстве Псковской области. Зарегистрироваться на «Школу агротуризма» можно на сайте агро-туризм.рф.