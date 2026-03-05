Первая «Школа агротуризма» состоится в Пскове в мае

С 20 по 22 мая в Пскове пройдет «Школа агротуризма», ориентированная на развитие туризма на сельских территориях. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области, цель комплексной образовательной программы — популяризация и вовлечение фермеров, сельхозтоваропроизводителей и предпринимательского сообщества в сферу аграрного туризма, а также привлечение туристического потока на сельские территории.
Изображение: Фонд инвестиционного разивтия Псковской области
Экспертами «Школы агротуризма» выступят представители научных и образовательных организаций, профильных ассоциаций, руководители ведущих предприятий агротуризма и индустрии гостеприимства, туроператоры, а также ведущие специалисты туристской отрасли страны.
Участники проекта познакомятся с лучшими практиками передовых предприятий агротуриндустрии, обсудят вопросы использования земель сельскохозназначения, маркетингового продвижения агротуристских объектов, организации событийного туризма, улучшения сервиса и создания уникального торгового предложения, выстраивания отношений с локальными туроператорами и включения в туристские маршруты объектов агротуризма.
В практическую часть программы войдут посещение успешных агротуристских объектов региона с целью ознакомления и передачи опыта. В обучающей программе примут участие представители семи регионов страны.
«Школа агротуризма» организована Россельхозбанком и правительством Псковской области в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство», при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ, соорганизатором проекта являются Общенациональный союз индустрии гостеприимства и проектный офис ОСИГ АНО «Мастерская гостеприимства».
Мероприятие пройдет в правительстве Псковской области. Зарегистрироваться на «Школу агротуризма» можно на сайте агро-туризм.рф.