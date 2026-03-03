Гелена Самохвалова: Псковские туристы в ОАЭ не просят эвакуации и не прерывают отпуск

Организованные туристы, пребывающие в настоящее время в Объединенных Арабских Эмиратах, отдыхают в штатном режиме и не переживают о трудностях возвращения в регион. Об этом сообщила президент «Ассоциации туроператоров и туриндустрии Союзного государства» Гелена Самохвалова в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.
Эксперт также заверила, что менеджеры агентств находятся на постоянной связи с туристами: «С ними на постоянной связи менеджеры, и пока у них там все нормально. Выезд у них планируется, насколько я знаю, после праздника, после восьмого марта. Пока они не нуждаются в эвакуации и отдыхают в штатном режиме. На связь выходят, сообщают о том, что все спокойно, все хорошо».
Заявлений о необходимости прерывания отпуска также не поступало.
Информацией о тех, кто бронировал отдых самостоятельно, президент «Ассоциации туроператоров и туриндустрии Союзного государства» не располагает. Она поделилась, что на данный момент никто из родственников уехавших с агентством не связывался:
Напомним, в ночь на субботу США и Израиль начали военные действия против Ирана. Из-за массовых взаимных ударов соседние страны в целях безопасности закрыли воздушное пространство, и многочисленные туристы не смогли вернуться домой.
Ранее власти Арабских Эмиратов приказали владельцам отелей не выселять гостей даже после окончания тура и обеспечить их всем необходимым. Если же возникла острая необходимость вернуться домой или иные проблемы, то нужно обращаться в турфирму или российское посольство.
Около двадцати жителей Псковской области сейчас находятся в Объединенных Арабских Эмиратах.
Пресс-портреты