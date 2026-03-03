«Горящих» туров в ОАЭ сейчас нет, а цены будут только расти — Гелена Самохвалова

«Горящих» туров в Объединенные Арабские Эмираты сейчас нет, а цены на путевки будут только расти. Такой информацией поделилась президент «Ассоциации туроператоров и туриндустрии Союзного государства» Гелена Самохвалова в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«"Горящих" предложений, к сожалению, сейчас нет, ситуация не располагает. Люди просто спокойно смещают свой отпуск на более поздние даты, дабы не менять направление и спокойно отправиться туда, куда запланировали, в штатном режиме», — пояснила эксперт.

Гелена Самохвалова также сообщила, что цены на другие направления будут расти. Причина тому — смена географии полета, в связи с геополитической ситуацией

«Растут цены на другие направления за счет того, что у нас сейчас прямых перелетов в принципе нет, в связи с геополитической ситуацией. Эмираты были большим туристическим хабом. Направления, которые с пересадкой в Эмиратах, меняют географию полета, логистику, соответственно, возрастает цена, к сожалению. Мы стараемся сделать так, чтобы поменять даты и остаться на той ценовой категории, которая была уже у людей запланирована. Сейчас, скорее, будет рост цен, чем какие-то "горящие" предложения», — резюмировала эксперт.

Ранее Ассоциация туроператоров России сообщала, что туры в ОАЭ с вылетами до 8 марта туристы отменяют либо меняют на другие направления, но после этой даты аннуляции пока не превышают 15-20%.

В ночь на субботу США и Израиль начали военные действия против Ирана. Из-за массовых взаимных ударов соседние страны в целях безопасности закрыли воздушное пространство, и многочисленные туристы не смогли вернуться домой. В Объединенных Арабских Эмиратах сейчас находятся около двадцати жителей Псковской области. По словам Гелены Самохваловой, псковичи отдыхают в ОАЭ в штатном режиме.