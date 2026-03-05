Студенты оценили возможности трудоустройства в новый псковский гранд-отель «Станция ТЭЦ-18»

Союз «Торгово-промышленная палата Псковской области» запустил новый проект под названием «Ярмарка возможностей – работа ваша здесь!». Цель – наладить эффективное сотрудничество предприятий и учреждений региона с местными вузами и колледжами для того, чтобы бизнес получил квалифицированные кадры, а выпускники средних и высших учебных заведений Псковской области могли применить свои знания и умения на малой родине и реализоваться в профессиональном качестве там, где они родились и выросли.

Фотографии: Торгово-промышленная палата Псковской области

Первыми участниками этого проекта стали выпускники Псковского филиала Российской международной академии туризма, и это неспроста. Дело в том, что ПФ РМАТ уже три года лидирует в опросах, которые ТПП устраивает, чтобы выяснить, выпускники каких псковских учебных заведений являются самыми желанными специалистами в сфере общепита и гостиничного бизнеса. В прошлом году 399 профильных работодателей региона из 596, которые поучаствовали в таком опросе, отметили высокую квалификацию выпускников именно Псковского филиала РМАТ.

Вот почему специалисты ТПП начали свой проект с того, что организовали встречу студентов выпускного курса Академии туризма с менеджерами бутик-отеля «Мстиславский», которые уже предстоящим летом будут расширять бизнес и собираются открыть в самом сердце Пскова новый четырёхзвёздочный гранд-отель «Станция ТЭЦ-18».

При этом оказалось, что среди студентов выпускного курса есть и те, кто пишет дипломную работу как раз про бутик-отель «Мстиславский».

Директор ООО «Эликон недвижимость» и бутик-отеля «Мстиславский» Диана Вафина рассказала выпускникам, что из себя будет представлять новый отель, какие там будут локации и сервисы, и что нового эта гостиница предложит не только гостям, но и жителям Пскова, а также какие там будут вакансии. Студенты ПФ РМАТ в свою очередь поделились своими достижениями и профессиональными интересами и сразу же высказали много ценных идей. Кого-то из них заинтересовала перспектива поработать с креативными индустриями нового отеля и придумать новые формы досуга для детей и взрослых, а кому-то больше приглянулась вакансия директора СПА-комплекса с первой в городе грязевой сауной. Кто-то предложил свою кандидатуру в качества агента по организации и проведению мероприятий, а кому-то больше нравится разрабатывать и проводить интересные экскурсии и развиваться в этом направлении. У кого-то совершенный английский и интерес к обслуживанию иностранных гостей, а кто-то уже получил опыт работы администратора и понял, что общение с гостями на ресепшене – это не только стресс, но и огромное удовольствие.

В ответ Диана Вафина сказала, что при наборе персонала в новый отель его руководство, конечно же, будет отдавать предпочтение людям с профильным образованием, а также заверила выпускников ПФ РМАТ, что у них будет перспектива не только карьерного, но и профессионального роста, потому что «учиться придётся постоянно – без этого никуда».

В результате студенты и представители бизнеса договорились встретиться ещё раз уже в неформальной обстановке, чтобы обсудить детали и перспективы сотрудничества.

Подводя итог этой встрече, директор Псковского филиала РМАТ Светлана Кускова порадовалась тому, что обе стороны оказались мотивированы на продолжение контактов и что её выпускники твёрдо настроены реализовать себя в родном городе и «получить от этого эстетическое, моральное и материальное удовлетворение».

А директор ООО «Эликон недвижимость» Диана Вафина убедилась в том, что студенты ПФ РМАТ, действительно, обладают нужными знаниями и готовы творческих их применять, заключили в ТПП Псковской области.