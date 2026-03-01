Проект Великих Лук получил гран-при в финале всероссийской премии «Туристические города»

Великие Луки стали обладатели гран-при в финале III Всероссийской премии «Туристические города». Об этом сообщили в отделе по туризму комитета культуры Великих Лук.

Фото здесь и далее: Отдел по туризму комитета культуры Великих Лук

На церемонии награждения Ольга Хоточкина - председатель правления ФРОС Region PR, директор семьи туристических выставок «Интурмаркет», председатель экспертного совета премии Russian Event Awards, лауреат премии правительства РФ в области туризма отметила, что проект «Город-феникс с музейным сердцем» Великих Лук забрал сердце жюри.

«То, что они делают, удивляет и изумляет до глубины души!» - подчеркнула она.

В этом году на участие в III Всероссийской премии «Туристические города» премии было подано 387 проектов из 70 регионов. В финале премии презентовали 195 проектов из 102 городов и 60 регионов России.