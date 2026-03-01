 
Туризм

Проект Великих Лук получил гран-при в финале всероссийской премии «Туристические города»

0

Великие Луки стали обладатели гран-при в финале III Всероссийской премии «Туристические города». Об этом сообщили в отделе по туризму комитета культуры Великих Лук. 

Фото здесь и далее: Отдел по туризму комитета культуры Великих Лук

На церемонии награждения Ольга Хоточкина - председатель правления ФРОС Region PR, директор семьи туристических выставок «Интурмаркет», председатель экспертного совета премии Russian Event Awards, лауреат премии правительства РФ в области туризма отметила, что проект «Город-феникс с музейным сердцем» Великих Лук забрал сердце жюри.

«То, что они делают, удивляет и изумляет до глубины души!» - подчеркнула она. 

 

В этом году на участие в III Всероссийской премии «Туристические города» премии было подано 387 проектов из 70 регионов. В финале премии презентовали 195 проектов из 102 городов и 60 регионов России.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026